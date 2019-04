Peut-on apprendre à mieux réussir nos relations grâce à nos rêves ?

Comment le cerveau construit-il pendant nos rêves des scénarios aussi complexes et parfois aussi détaillés ? Tout le monde rêve, durant toute le nuit, y compris en sommeil lent. Les plus gros rêveurs sont les femmes et les personnes créatives, plus attentives sans doute à leur environnement. Le rêve reste la voie royale vers l’inconscient. Danielle Gourevitch utilise et interprète pour nous cet outil formidable qu’est le rêve pour accéder à un contenu censuré par notre mental en état d’éveil.