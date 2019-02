Petits conseils pour grand bonheur !

"OCCI DoLiR", c’est un guide pratique. Cette méthode proposée par Betty Batoul est basée sur son expérience. Trop de gens ne sont pas heureux et passent leur vie à courir après le bonheur. Les gens au travail font partie des moins satisfaits. Ils courent après le temps, l’argent et oublient l’essentiel, eux-mêmes. Et si on revenait à l’essence de notre nature humaine ? Prenons le temps de vivre, de donner, d’aimer ! Faisons ce qui nous fait du bien, avant qu’il ne soit trop tard.