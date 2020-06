Perdre du poids grâce à l'hypnose ? C'est possible !

En réalité, le terme "perdre" ne convient à personne. Les individus qui souhaitent perdre du poids sont angoissés à cette idée et cette angoisse provoque chez eux l'envie de manger. Le serpent se mord la queue ! Le fait de perdre du poids paraît positif mais pour l'inconscient, c'est une idée totalement négative. À travers ses ateliers, le Dr. Mairlot apprend aux patients à ne plus utiliser ce terme négatif. On parlera plutôt de gagner de la minceur, de la légèreté, de la beauté, de la finesse,... c'est l'une des choses que les patients apprendront par autohypnose. Ils vont s'attacher à voir positivement ce qu'ils veulent obtenir et pas ce qu'ils doivent perdre par restriction.

Il s'agit d'une stratégie permettant de retrouver le plaisir de manger, d'être bien dans son corps, d'éviter les frustrations des régimes restrictifs ainsi que les déséquilibres alimentaires d'autres régimes. L'auto-hypnose permet d'appliquer plus facilement les principes qui sont parfois difficiles à accepter quand on a vécu dans la peur de prendre du poids et dans la culpabilité de manger dans le plaisir.

Les techniques d'autohypnose du Dr. Mairlot vont faciliter l'application du régime paradoxal du Pr. Giorgio Nardone. Ce régime paradoxal consiste à s'interdire de grignoter entre les repas mais à continuer de manger ce que l'on désire lorsqu'on est à table. Quand les individus utilisent ce régime directement, en général, ils prennent du poids au début puisqu'ils sont dans une forme de libération. En alliant le régime aux techniques d'autohypnose, ils ne prennent pas de poids : les faims entre les repas sont beaucoup plus faciles à gérer.

L'une des clés de cette technique, c'est de manger en autohypnose positive c'est-à-dire augmenter le plaisir au maximum, manger très lentement, déguster, maximiser les perceptions sensorielles pour effectivement augmenter le plaisir, pour que la qualité et l'intensité du plaisir fassent que la satiété arrive toute seule. Les individus apprennent à manger avec leur corps et plus avec leur tête, avec leurs fantasmes.

Réussir à mincir grâce au plaisir. En retrouvant le plaisir de manger, la qualité suffit. On n'a plus besoin de la quantité.

Les ateliers donnés par le Dr. Eric Mairlot sont inspirés des travaux du Professeur Giorgio Nardone. Ce dernier dirige le Centre de Thérapie Stratégique d’Arezzo (Italie) et enseigne dans l'université de la ville. C’est un psychothérapeute et un chercheur de renom de l’École de Palo Alto. Il en est le représentant en Europe.

C'est une épidémie des temps modernes, des pays développés, des sociétés opulentes. Qui dans sa vie ne s’est jamais mis à l’épreuve en entamant un régime afin de perdre quelques kilos ? Tous ceux qui sont concernés savent à quels échecs on s’expose en suivant la voie punitive de la restriction qui nous conduit à tenter de contrôler cet instinct primaire qu’est la faim. Si les régimes ne fonctionnent pas, ce n’est pas parce qu’ils ne permettent pas de maigrir mais parce que soit on n’arrive pas à les suivre jusqu’au bout, soit on les suit mais on regagne aussitôt les kilos perdus. L’auteur passe en revue les solutions qui échouent : "si tu ne te l’accordes pas, tu ne pourras y renoncer" pour en arriver aux solutions qui fonctionnent : "si tu te l’accordes, tu peux y renoncer". Il nous explique aussi les raisons de notre pénible rapport avec la nourriture et nous enseigne, au moyen de stratagèmes qui peuvent surprendre et paraître trop beaux pour être vrais et efficaces, comment retrouver une relation saine et équilibrée avec le plaisir de manger.