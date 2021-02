Penser du mal des autres peut aussi servir

Consciemment ou non, nous critiquons les autres. Nous les jugeons. Sans qu’on puisse s’en empêcher. Sans même savoir que cette manière de faire est révélatrice de qui nous sommes. En effet, nous projetons sur les autres nos propres manques. D’où l’intérêt de parler de nos peurs, de s’y confronter pour mieux les accepter. Qu’est-ce qui fait qu’on n’aime pas telle chose chez quelqu’un ? Pourquoi est-on agacé par son comportement ? Voilà autant de questions à se poser pour mieux se connaître. Avoir peur n’est pas toujours négatif. Au contraire, on peut transformer ce sentiment en opportunité. "Si l’on voit le côté positif, on peut entrevoir les bienfaits à court et moyen terme de cette crise terrible. On peut repenser nos modèles personnels, précise Marie-Agnès Chauvin". La psychologue sait de quoi elle parle. Elle en a fait un livre délicieusement libérateur "Continuons à penser du mal des autres". Un guide qui donne des clés mais qui propose également des exercices pour s’entraîner à positiver les pensées négatives. Le tout étant de changer son regard sur sa relation aux autres et à soi. Penser mal peut révéler du positif en nous, si on se donne la peine de le chercher.