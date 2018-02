Participez aux cafés de la Vie du Bon Côté...

Inspirés des cafés philo, Les cafés " La vie du Bon Côté " ont lieu une fois par mois dans une ville différente en Wallonie et à Bruxelles et permettent aux auditeurs de l’émission du même nom animée par Sylvie Honoré de venir écouter en direct un conférencier sur un thème chaque fois différent (psycho, santé, sexo, bien-être, alimentation…) La conférence est suivie ensuite d’un repas sur le lieu même qui nous accueille, en général un restaurant. Ces moments sont conviviaux et chaleureux et Sylvie Honoré, la maîtresse de cérémonie, accueille les participants et animent les débats. Prix de la conférence : 15 euros – Prix du repas : 20 euros, il y a toujours le choix entre 3 repas différents...

Renseignements et réservations au 0499/844 457