Parler des premières règles à nos filles et aborder l'éducation sexuelle avec nos enfants

Certains parents ne sont pas à l’aise ou pensent que c’est au jeune de faire son propre chemin. Et pourtant, s’impliquer ne signifie pas tout partager, le respect de l’intimité des parents, comme des enfants est essentiel…. Il n’est jamais trop tôt pour commencer à parler à votre enfant de son corps et de sa sexualité. Votre discours a-t-il évolué au fur et à mesure qu’il a grandi ? Lui avez-vous expliqué que son corps allait changer ? Posez vos questions à Alexandre Bacros , sexologue.

Est-ce aux parents de le faire ?

Il n'est aucune obligation. Il faut se sentir à l'aise pour transmettre de façon neutre, de façon équitable. On peut du coup passer la main auprès de personnes compétentes ou à une personne ressource dans l'entourage.

L'éducation à la sexualité... C'est aussi le rapport à l'autre qui doit être transmis et pas exclusivement l'aspect sexuel. L'éducation à la sexualité se fait toute la vie durant.

Répondre aux questions en accompagnant est important. On suit le flux de questionnement de l'enfant sans se sentir tenu d'aller au-delà. On accompagne durant son cheminement. Parler de l'importance de l'intimité, de son corps qui nous appartient, ... est à considérer également.

On n' aborde pas la sexualité de la même façon avec une fille qu'avec un garçon. Avec ce dernier on est plus dans le plaisir, pour la fille on répond plus à des peurs comme celle de tomber enceinte, les douleurs, les premières règles.. C'est un peu moins drôle ! La fille n'a pas ce rapport direct avec son sexe comme le jeune homme peut quant à lui le faire avec des attouchements de son sexe à portée de main !

On aborde La sexualité mais pas sa propre sexualité ni celle de son enfant !

On a l'air de parler plus du sujet mais en bout de ligne, parler de sexualité avec son enfant reste difficile et peut faire peur encore de nos jours.

Aborder les règles se fait quand on sent une certaine maturité - c'est une période de chamboulement. On répond aux questions qui se présentent à nous selon le rythme de l'enfant. On peut acheter des livres en guise de support pour aborder ensemble cette phase de la vie.