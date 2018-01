Osez... ça change tout !

Le courage nous aide à changer de carrière, lancer une affaire, s'engager pour une cause et dire "Non !". Comment trouver en soi les ressources pour braver les risques, dépasser les difficultés, la fatigue, les découragements ? Pierre Portevin s’appuie sur la psychologie et les neurosciences pour vous inviter à oser aller vers ce qui vous anime. Vous apprendrez à clarifier les motivations qui soutiennent ou freinent vos intentions. Résistez à la pression, tirez parti du stress et osez… !

Ce livre évoque ce que la science nous apprend pour une vie pleine de sens.... Osez se donner la chance que ça puisse fonctionner ! On y épingle les notions de courage, de résilience, d'audace, ... Etes-vous quelqu'un d'audacieux ? Accrochez-vous à votre zone de confort ? L'homme n'accepte le changement que devant la nécessité et ne voit la nécessité que dans la crise ! (Jean Monnet) Nous sommes dans un système de vie "automatique". On fait souvent les choses par routine ! Les automatismes nous permettent d'économiser notre énergie - c'est bien à partir du moment où on ne se fige pas dans ce mécanisme. L'audace n'est pas réservée aux héros ! Le livre nous interpelle, nous invite à la réflexion, au questionnement - au chamboulement - au changement - à l'audace : Quelles sont les 5 occasions dans votre vie où vous avez fait preuve d'audace ? L'audace est quelque chose que l'on a en soi ! L'automatisme est une résistance au changement. Il est aussi la résignation apprise : on tente quelque chose une fois, deux fois - on rate et puis on abandonne. La résignation : on accepte quelque chose avec tristesse. Mais qu'est-ce qui brûle en nous profondément pour nous animer ? Notre pire ennemi est la honte, le manque de confiance en soi aussi, la peur du rejet,... La plainte, les excuses nous figent dans notre zone de confort. Quand on met de l'énergie au service d' une intention, on y va, ça met en joie, ça met en vie. La plainte et les excuses à l'inverse ne font pas du bien ! Osez la vie du bon côté !

L'Happy New Year trophy... Je l'ai fait ! Malgré ses soucis de santé conséquents, Marie-Christine s'est lancé le défi de participer à l'Happy New Year Trophy. Il y a trois ans de cela elle affirmait pourtant "jamais pour moi " ! Un témoignage fort de vie du bon côté !

Là où j'étais, je m'éteignais. Je me suis libérée en demandant ma mutation ! Le stress me fatiguait, je suis allée jusqu'à un point de non retour et j'ai donc pris la décision de m'écouter nous racontera Olivia... Sa santé en livrait toutes les expressions de ce mal-être. Elle demandera sa mutation pour amorcer le changement, pour re-prendre la vie du bon côté ! Olivia pose un acte important pour elle, pour renforcer son sens d'identité qui est en elle, pour faire ce qui lui semble juste !