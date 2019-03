Oser la sexualité pendant la grossesse !

Cela est important, pour le couple, mais aussi pour le corps de la femme et également pour le bébé ! Les relations sexuelles relaxent les muscles de la mère, ce qui permet un meilleur développement du bébé. Cependant, des femmes comme des hommes peuvent y être réticents lors de la grossesse ! Cela relève plus de leur système de croyances et des aspects psychologiques. Parlons-en avec Daniel Radoux, psychothérapeute et biologiste du comportement.