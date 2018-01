Franca Rizzo, naturopathe, s’adresse aux danseurs, mais aussi à ceux pour lesquels il faudra du temps avant d'oser danser. Il y a également ceux qui ont fermé la porte à la danse et ne peuvent s'imaginer pouvoir danser. Pour ces personnes, s'ouvrir à la danse est une renaissance voire un miracle. Le mouvement entraîne le mouvement, la danse toujours associée à la musique renforce la joie et fait battre nos coeurs. Et pourtant, ce n’est pas facile pour tous.

Et si nous faisions danser le monde ensemble ? La danse est aussi important que de se nourrir et respirer S'autoriser aux mouvements, à la danse, c'est si bon pour la santé du corps, de l'esprit et de l'âme. La danse NIA est un mélange de danses, de Yoga, de Thaï Chi, d'arts Martiaux, c'est une prise de conscience corporelle visant le bien-être et la vitalité. Danse Nia - Franca Rizzo - Terata - facebook -Le Nia c'est la joie du mouvement ! La danse avec la musique renforce la joie et les coeurs ! Par les mouvements fluides, faciles à intégrer, vous découvrirez comment bouger pour amplifier votre joie et votre bien-être. On désencombre notre esprit, on se met dans une bulle, on oublie le temps et on se laisse emporter par la fluidité du moment. La Chi danse est une autre approche pour se reconnecter à son bien-être. La danse libre sous la guidance de Franca mais aussi grâce à toute l'énergie du groupe est une libération émotionnelle.

Monique danse tout le temps du haut de ses 71 ans et de ses talons hauts ! "Ca me donne un coup de peps" ! C'est pour elle un super remède pour briser la solitude, pour se faire du bien. Yvette quant a elle a 80 ans et a trouvé ce cours de danse Nia pour faire son bonheur. "C'est très libre et excitant à la fois". La musique est belle, douce, relaxante et on oublie un peu son âge". Les chorégraphies mélangent toutes les couleurs de la musique précisera Franca, y compris la techno et oui.

Audrey pratique la danse NIA. "Ma vie a été beaucoup transformée depuis que j'ai rencontré Franca !" On se laisse porter par la musique. On a une grande liberté de mouvement, on s'exprime comme on le ressens, comme il nous est possible de le faire aussi. C'est la voix de Franca qui nous guide. C'est le rapport au corps, le rapport à soi qui change.

Les douleurs s'estompent quand on ose le mouvement ! Pour Nathalie, ces moments de danse Nia sont des bulles bien-être à nulles autres pareilles. Chaque instant est unique tout est fonction de l'énergie du moment, c'est si singulier.