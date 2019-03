Nous sommes tous fantastiques ! Sachons-le !

Jean-Charles Della Faille affirme qu'on est tous fantastiques mais qu'on ne le sait pas tous ! Nous avons chacun un talent mais on ne s'en rend pas toujours compte car on est mis dans des cases qui nous empêchent parfois d’exploiter ce talent. Ce talent vient de nos valeurs profondes. Le talent, c’est la valeur qui anime ce qu’on fait et ce pour quoi on fait les choses. Le don c'est autre chose et les compétences aussi… Et si nous apprenions surtout de hiérarchiser nos valeurs ?