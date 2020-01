Notre relation à l'argent influence nos vies et celle de nos enfants

Les questions d'argent abordées avec les enfants - La vie du bon côté - 23/01/2020 Sylvie HONORE // Que nous en soyons conscients ou pas, nous avons tous une relation à l’argent et cette dernière influence bien plus nos vies que nous ne l’imaginons. Et avec les enfants, comme ça se passe ? Que répondre à leurs questions ?