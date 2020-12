Notre posture influence-t-elle notre bien-être ?

A force, on ne sent plus cette contraction , mais en fait elle demande beaucoup d’énergie, empêche un mouvement fluide et peut générer des douleurs chroniques. D'autre part, beaucoup plus d’énergie sera nécessaire pour pouvoir quand même mettre en mouvement des muscles qui sont déjà contractés.

Réorganiser la posture de manière harmonieuse permet à la fois de diminuer les tensions physiques et psychiques , de rendre le métabolisme plus efficace et d’ avoir plus d’énergie disponible !

Neuropsychologue et posturologue

Après avoir obtenu un Master en neuropsychologie à l’UCL, Anne Charlotte Declercq a mis un point d’honneur à se former régulièrement dans le domaine de la thérapie en lien avec les troubles cognitifs.

Dans ce cadre, elle a eu l’occasion de se spécialiser dans la prise en charge du TDA/H et des dyspraxies (notamment auprès du Dr Mazeau).

Au fil de ses rencontres et à la recherche de méthodes de rééducation innovantes et efficaces, elle a eu l’occasion de découvrir la prise en charge posturale/proprioceptive des patients et a pu constater de réels bénéfices. Elle a donc décidé de se former dans ce domaine vaste et complexe et a obtenu un D.U. " Perceptions actions et troubles des apprentissages " à l’Université de Bourgogne. Elle a complété ce diplôme par des formations en IMP (Intégration motrice primordiale avec Paul Landon) et en P.N.S. (Thérapie Posturo-neuro-sensorielle auprès de Philippe Villeneuve et Caroline Buckinks).

Amoureuse des chevaux et cavalière, elle a rapidement vu en le cheval un collègue de premier choix dans la prise en charge de ses patients. Elle s'est donc formée en hippothérapie et a exercé ce métier durant plusieurs années. Actuellement, elle a transmi le flambeau à Mme Piacenti, éducatrice et hippothérapeute qui reçoit dans ses installations à Fleurus ("Au pas des chevaux").

Consciente de l’intérêt de travailler en réseau avec d’autres thérapeutes, elle a eu l’occasion de pratiquer dans plusieurs centres pluridisciplinaires auprès desquels elle a pu nourrir ses connaissances.

Anne Charlotte Declercq dispense des formations pour professionnels (thérapeutes et enseignants) et anime des conférences.

