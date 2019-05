Nos cheveux disent tout de nous !

Doc geo : Le cheveu... c'est essentiel - la vie du bon côté - 15/05/2019 En médecine, un cheveu donne plein d'explication sur notre santé comme le manque de fer ou de zinc. Il existe une médecine du cheveu qui après analyse détecte certaines intoxications. On sait également qu'après une chimiothérapie le cheveu repousse tout à fait différemment, plus dru et en bonne santé.