Neveo, le journal qui remet les grands-parents au coeur de la famille

Les relations entre grands-parents et petits-enfants ont parfois tendance à se détériorer à cause de l'éloignement géographique par exemple. Elles sont pourtant essentielles, surtout en temps de crise, à l’équilibre familial et au bien-être des seniors comme des plus jeunes. En effet, les grands-parents entretiennent un lien particulier avec leurs petits-enfants. En plus de développer une relation tournée davantage vers la tendresse et l’affection, les grands-parents jouent le rôle essentiel de transmetteurs de valeurs et de vecteur de mémoire. Pour ces raisons, Neveo souhaite remettre les grands-parents au coeur de la famille et aider les plus jeunes générations à partager plus de moments de vie avec leurs aînés.