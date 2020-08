Mon sport, mes (futurs) muscles & moi

Ce livre, cette perle de l’été est un guide truffé de bons conseils, d’astuces, d’encouragements et d’enthousiasme, le tout enrobé d’humour et de légèreté. Un carnet participatif qui donne la pêche pour se remettre au sport, pour pratiquer une activité physique en mode plaisir. Sport, alimentation & bonne humeur, voici le cocktail sportif et détonnant de ce podcast musclé : La vie du bon côté !

Le carnet pour enfin s’y (re) mettre !

On passe notre temps à se plaindre de nos kilos superflus, de nos coups de mou et les excuses bidon s’enchaînent pour éviter la petite séance de sport.

L’auteure du livre nous invite à retrousser nos manches, à enfiler nos baskets à l’aide d' un carnet inspirant qui va booster notre énergie et nous aider ainsi à franchir le pas.

"Il m’a fallu du temps pour intégrer cela dans ma routine"

On se reconnaît bien en cette flemme de s’y mettre, en ces excuses du style : j’ai du travail, je n’ai pas le temps,… Pour Aurielle, c’est le début qui est compliqué.

Un athlète sommeille en moi mais il dort toujours !

Prendre conscience combien notre corps est l’une des choses les plus précieuses que l’on possède,… C’est en ce moment précis que tout s’enclenche.

Il y a beaucoup d’humour dans le livre pour qu’il soit 100% déculpabilisant et léger. Il ne donne pas des leçons, c’est un guide, c’est un véritable booster.

Sur le ton de l’humour, on aborde les choses essentielles :

- faire du sport de façon modérée, le faire correctement a un réel effet anti fatigue, ça relance la machine, ça a un effet anti douleur, c’est bon pour le moral, on se vide la tête, l’esprit,… Que du positif.

Adopter une alimentation équilibrée va de pair, on ne peut dissocier les deux, c’est l’une des clefs réussite & bien-être.

Que manger avant et après le sport, le repos, les pauses,…, dans ce carnet, tout est passé en revue, c’est au menu de ce livre.

Des conseils sont livrés aussi mois après mois donc si vous commencez en automne, en été, en hiver,… Le guide est là pour vous aider à enclencher dans l’aventure en fonction de la période choisie.

Faire du sport pour le plaisir d’être bien dans sa peau !

Le sport et l’alimentation, ce sont deux facteurs qui doivent être gérés en parallèle, tout se tient, tout se lie.

La nourriture est le carburant du corps, on ne peut s’en passer, il importe de veiller à ces apports énergétiques.

L’alimentation est plus importante que le sport lui-même, elle prime sur les exercices physiques.

Les exercices de Maya

Cette grande sportive, amie de l’auteure et gérante d’une salle de sport nous propose des exercices à faire quotidiennement pour notre rituel santé.

"Les personnes veulent des résultats rapidement, c’est une erreur, c’est sur un long terme que ceux-ci apparaissent. Et donc le plan, je pars en vacances dans un mois et je souhaite avoir un corps au top, beh là déjà vous êtes recalé".

Le livre permet de mesurer ses progrès.

On peut y inscrire des annotations personnelles, cela nous permet d’assurer un suivi, de mesurer notre évolution, de voir notre corps de rêve se sculpter.

On a souvent l’impression que notre corps ne bouge pas malgré nos efforts, en plus la balance n’oscille pas comme on le voudrait. Les effets ne se font pas ressentir tout de suite, il faut de la persévérance. On peut prendre en muscles et perdre en graisse et donc le résultat ne nous apparaît pas probant. Prendre ses mesures, le tour de taille, des hanches, se photographier,… Autant d’astuces qui nous permettent de poser des points de repère et de mieux estimer l’avancée au fil du temps.

Etre lucide et cohérent par rapport à soi-même est essentiel. Ainsi faire du sport et être un fidèle indécrottable au nutella, ça va peser lourd dans la balance forcément. Jouez le jeu, votre corps et votre moral vous remercieront.

L’hydratation, c’est incontournable !

Les conseils alimentation sont réalistes, accessibles et faciles à intégrer dans notre routine quotidienne.

L’eau ne fait pas maigrir mais permet à notre estomac de voir plus clair !

Boire 1,5 l d’eau par jour, c’est vraiment important, certains fruits sont riches en eau et permettent ainsi de suppléer ou de compléter notre apport car pour certains d’entre nous l’eau, le goût de l’eau, ce n’est pas la championne de nos préférences.

La sensation de faim peut être le témoin d’un besoin de s’hydrater. Le livre est ainsi truffé de bons conseils et d’informations pour nous guider au mieux dans notre pratique quotidienne.

Composer sa propre boisson peut être une bonne astuce. Si vous déprimez à l’idée de boire de l’eau vous pouvez agrémenter votre breuvage avec des agrumes, des épices même, et donc on boit "plaisir" ! Boire de l’eau avec du citron le matin est aussi un bon petit rituel à intégrer. On nettoie le corps de ses impuretés, de ses toxines.

Le sucre, le sel… Les cellules du corps saturent un peu lors de la pratique du sport et donc l’eau additionnée d’un zeste de sucre et de sel constituera alors cette "boisson de l’effort".

On privilégie les poissons, les viandes blanches, les fruits secs, les légumes, le citron bien entendu,… Les aliments qui permettent de remettre le corps dans le bon ordre ! Et surtout, on ne saute pas de repas car la nourriture c’est le carburant du corps. Tout le bon menu est incorporé au sein de ce guide vitaminé !

Mon corps d’été se cache sous mes rouleaux de printemps !

Ce livre : "un guide" qui donne le déclic !

On est dans l’état d’esprit : je fais attention à mon corps.