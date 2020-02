Mieux se connaître pour trouver sa mission de vie… Ils nous ouvrent le chemin

Plus

Thérapeutes énergétiques, astrologues, professionnels de l’accompagnement, auteur, témoin de vie,… C’est entourée de toutes leurs compétences respectives que Sylvie Honoré nous propose quelques bulles bien-Etre inspirantes pour que chacun puisse rayonner pleinement et harmonieusement dans sa vie. Mieux se connaître pour trouver sa mission de vie Voici une thématique riche de sens et qui se distille en quelques pastilles podcasts que l’on partagera avec vous parce que ça aussi, c’est l’une de nos missions de vie… du bon côté !

Mieux se connaître pour trouver sa mission de vie... Ils nous montrent le chemin - © Sven Hagolani - Getty Images/fStop Flamme jumelle… Dao et Sandra forment ensemble ce que les traditions ancestrales nomment une Dyade (appelée aussi flamme jumelle, ou couple solaire). Leur parcours est vraiment spécifique et fait intervenir l’Âme dans la relation Sacrée du Couple, ainsi que l’éveil spirituel. Dyade, âme soeur, flamme jumelle, Couple Sacré,… Quel est ce petit supplément d’âme, quelle unicité réunit-elle la flamme jumelle,… On découvrira cette suprême quintessence de l’Etre.

Mieux se connaître pour trouver sa mission de vie... Ils nous montrent le chemin - © sarayut Thaneerat - Getty Images Petit détour côté astrologie par le biais d’un second podcast avec Xavier Inck, un véritable passionné dans le domaine. Pour lui, l’astrologie est plus une voie du développement personnel plutôt qu’une discipline de prédiction. Bien au-delà des idées reçues, l’astrologie est un outil d’évolution et de compréhension de soi et des autres.

Mieux se connaître pour trouver sa mission de vie... Ils nous montrent le chemin - © SDI Productions - Getty Images Mieux se connaître pour trouver sa mission de vie c’est aussi peut-être utiliser une méthode de thérapie que l’on dit puissante, éclairante et révélatrice qui est la constellation familiale. Ces dites constellations familiales sont un accélérateur de prises de conscience. Yves Deburges professionnel de l’accompagnement / Hypnose / PNL / Constellations Systémiques nous éveillera à cette pratique révélatrice d' Etre.

Mieux se connaître pour trouver sa mission de vie... Ils nous montrent le chemin - © Tous droits réservés " Que vient-on faire sur terre ? ", c’est le questionnement que nous propose Geneviève Dehareng à travers de son livre et à la suite du décès de sa fille : " Au nom de l’amour, avec Margaux ". Geneviève nous dévoile en toute pudeur comment elle parvient à aborder les thèmes de l’invisible, du paranormal, de l’étrange et de la télépathie avec son entourage proche, et comment elle parvient à ne pas " effrayer ".

« A la découverte des Familles d’Ames » VBC EXPERTS - © Tous droits réservés Avec Brunon Sbille, nous partirons à la découverte de ces familles d’âmes… Un livre riche de sens et d’ouverture vers sa propre mission de vie. Etes-vous de la famille des Bâtisseurs, des Artisans de la Paix, des Visionnaires ou des Passeurs ? Dans ce livre inspirant, vous allez découvrir le modèle des familles d’âmes, créé par la Canadienne Diane LeBlanc, puis enrichi et revisité par l’expérience et la pratique des auteurs depuis de nombreuses années. Au fil de la lecture, vous apprendrez à mieux vous connaître, à donner du sens à votre histoire personnelle, mais aussi à mieux comprendre votre entourage, qu’il soit privé ou professionnel. Vous serez aussi à même d’identifier votre mission de vie ainsi que les dons qui vous permettront de la réaliser.

Du 100% digital… La Vie du bon côté, c'est tous les jours, quand vous le voulez du matin au soir, en PODCAST et dans la bonne humeur sur Vivacite.be, sur auvio, sur spotify, sur votre smartphone ou votre I Phone. C'est partout, tout le temps, où vous le voulez comme vous le voulez ! Sylvie Honoré vous invite à ce rendez-vous Bien Etre et Santé en présence d'experts en développement personnel. La vie du bon côté, c'est aussi un second rendez-vous quotidien dans l'émission "VIVRE ICI" dès 14h15 sur VivaCité.