Mieux se connaître et comprendre les autres grâce à l’ennéagramme - 31/12/2021 L’ennéagramme vous permet la découverte de vous-même et de vos structures de fonctionnement. Un nouveau podcast en compagnie de Christine Alexandre, Coach, formatrice, conférencière.

Chacun de nous perçoit le monde et son environnement d’une manière différente. Chacun évalue les situations les plus banales comme les plus complexes, en fonction de motivations et de critères qui lui sont propres. Comme si chacun chaussait des paires de lunettes différentes face à la même situation. Dans la vie quotidienne, nous voyons les réactions des autres autour de nous et elles nous paraissent parfois incompréhensibles. Mais c’est parce qu’elles reposent sur des perceptions différentes au départ. En effet, dès le moment où chacun porte son attention sur des aspects différents de la situation, chacun va non seulement l’évaluer différemment, mais va surtout réagir à sa manière.

L’ennéagramme, c’est quoi ? Le terme ennéagramme prend ses racines dans la langue grecque. Ennea signifie "9" et gramma "dessin", donc dessin à 9 points, qui va pouvoir vous permettre la découverte de vous-même et de vos structures de fonctionnement. Selon l’ennéagramme, il existe neuf modes de perception, neuf façons possibles d’appréhender une situation. Il définit 9 types de personnalité et leurs interactions complexes. L’ennéagramme n’est pas une simple typologie des personnalités figée, mais un système riche et dynamique qui permet de se rencontrer et d’interagir avec les autres. Quels sont les 9 types de personnalités et leurs caractéristiques ? Comprendre les 9 bases permet de découvrir et de célébrer la complémentarité de nos différences et de nous enrichir par nos rencontres. Le type 1: le perfectionniste : rigueur, droiture, organisation, idéaux élevés Le type 2 : l'altruiste : amour, aide, altruisme, partage Le type 3 : le battant : réussite, réalisation, efficacité Le type 4 : le romantique : créativité, sensibilité, beauté Le type 5 : l'observateur : connaissance, précision, justesse Le type 6 : le loyaliste : loyauté, appartenance, sécurité Le type 7 : l'épicurien : joie, optimisme, plaisir Le type 8 : le leader : puissance, courage, pouvoir Le type 9 : le médiateur : acceptation, harmonie, soutien

Le changement Ce n’est pas le changement qui est difficile, c’est votre expérience du changement avec une utilisation du mauvais carburant. La curiosité et connexion à soi sont les meilleurs carburants. Si vous changez c’est en général pour vous adapter à une évolution de notre environnement. La façon de l’appréhender peut être perçue de manière différente. Avec l’outil de l’ennéagramme, on peut considérer que le changement sera perçu au travers de la perception des 9 bases et ses déclinaisons. Par la prise de conscience de vos schémas répétitifs, vous allez pouvoir élargir votre vision et adapter vos comportements dans une situation de changement. Les obstacles au changement "Comment vais-je m'y prendre" "Je ne vais pas y arriver" " Je ne suis pas capable" Être capable de reconnaître nos blocages et nos croyances limitantes, de comprendre pourquoi ils sont là, permet de pouvoir les affiner et les surmonter avec fluidité et confiance.

Nous sommes uniques Se connaitre, comprendre l’autre et accepter sa différence devrait être une priorité dans notre société. L'estime de soi "Je suis convaincu que l’estime de soi est la base de tout. Quand on sait qu’on a toute sa place dans ce monde, qu’on est digne d’amour et qu’on fait du mieux qu’on peut, il est évident que le changement sera vécu d’une manière bien plus confiante. Quand on pense qu’on n’est pas capable et qu’on n’a pas les ressources intérieures suffisantes, tout changement devient beaucoup plus compliqué à gérer." Paul Dewandre

© Tous droits réservés Alors, on change ? L'ennéagramme nous enseigne qu'il existe, en tout et pour tout, neuf modes de perception, neuf ennéatypes : romantique, altruiste, observateur, épicurien...Découvrez quel est le vôtre ! Dans cet ouvrage de développement personnel pratique et didactique, Christine Alexandre livre les clés pour apprendre à élargir son panel de réactions et comportements face au changement et adopter plus aisément le point de vue d'autrui. Christine Alexandre, coach, formatrice, conférencière spécialisée en transition. https://www.christinealexandre.com

