Mère-fille : les mots qui font mal !

Comment reprendre le dialogue après avoir eu des mots assassins ? Notre maman est normalement notre plus solide et notre premier ancrage dans la vie. Alors, lorsqu’une mère blesse avec des mots, elle sape la confiance en soi et ne permet pas à l’estime de soi de s’installer. Quels sont les mots qui, vous ont fait mal ? Comment se libérer, pour ne pas reproduire ça avec ses enfants ? Voyons avec Nathalie Vancraeynest comment reprendre le dialogue, réparer et guérir.