Nous connaissons tous des moments de stress. C’est inévitable. Soit, nous le subissons, soit nous l’utilisons à notre avantage. Patrick Collignon affirme qu'il faut agir directement sur la cause du stress et reprendre les commandes de notre vie. Si la plupart des gens sont toujours victimes du stress, c’est parce qu’ils n’ont pas appris à l’utiliser en leur faveur. Comment comprendre en détail nos réactions de stress ? Comment les désamorcer ou, au contraire, s’en servir ?

Merci mon stress...

Que faisons-nous de ce stress ? Comment l'utilisons-nous à notre avantage ? Patrick Collignon nous livre des clefs pour prendre paisiblement la vie du bon côté.

Nous ne sommes pas égaux devant le stress - on ne réagit pas de la même façon, ni avec la même intensité face à un stress. On a l'impression que le stress vient de l'extérieur or cela provient de nous, c'est lié à notre être intérieur.

Le stress c'est la réaction a un signal d'alarme qui stipule qu'il y a un danger pour nous et auquel on réagit pour notre survie. Trois stratégies sont alors possible : la fuite, la lutte ou on fait le mort ! Le stress est un mécanisme de défense qui nous protège, ce n'est pas une maladie.

Le stress est la combinaison d'un fait extérieure et de notre réaction. Si nous n'avons pas d'impact sur un événement extérieur (les files sur les autoroutes, ...), on peut cependant apprendre à canaliser le stress qui part de nous !