Un peu plus d'une semaine après notre retour, je me sens nostalgique de cette joie de vivre qui régnait sur l'Astoria. Je parcoure sans cesse les photos prises lors de cette magnifique croisière. Mais je sais que je garderai à vie cette expérience en moi. J'ai gardé un souvenir de chacun de vous avec qui j'ai eu le plaisir d'échanger un moment, un sourire, une conversation. Je suis gonflée à bloc d'ondes positives et de gaieté. Chaque jour, j'ai une pensée pour les personnes merveilleuses que j'ai rencontrées. Encore merci à Christine, Dominique et Sylvie pour l'organisation parfaite de cette semaine mémorable. Vous avez marqué votre empreinte dans mon existence. ❤ (Marie)

C’est dans les Fjords de Norvège que la troisième croisière de " La Vie du Bon Côté " a vogué du 23 au 30 mai 2018... et de l'avis de tous, 3 mots résument cette expérience: joie, échange et gratitude!

Marie: "Je garderai à vie cette expérience en moi..." - © Tous droits réservés

Un spectacle naturel unique, des fjords étroits creusés à flanc de falaise, des chutes d’eau, des glaciers éternels et des maisons de pêcheurs colorées. Bref, un pays en harmonie parfaite avec la nature.

Les invités-experts pour cette croisière : Diane Drory, psychiatre spécialisée dans les troubles de la petite enfance, Claude François, coach spécialisée " confiance en soir ", André Harvey, troubadour québécois auteur de nombreux livres et Georges Van Snick, médecin généraliste… Tous les 4 ont donné conférence et atelier à bord entre les excursions proposées… En tout, ce fut 100 croisièristes réunis, ce qui est un record en sachant qu’il a fallu refuser du monde. Au-delà de la beauté des paysages et du choix parfait de la destination, un groupe soudé qui a beaucoup apprécié les conférences et ateliers proposés mais surtout des auditeurs qui en ressortent grandis et avec une meilleure connaissance d'eux-mêmes.

Enfin ça tangue un peu moins, le retour à la terre se fait lentement. Drôles de sensations. Que de gratitude pour tous ces moments magiques, tant de petits moments de bonheur simple avec même des grands moments miracle ! Ce voyage est pour nous un rendez-vous avec soi et avec l'autre. Notre couple en revient grandi. C'est juste waouw. Merci à chacun qui y a contribué. Tant de belles rencontres waouw. Steven et moi vous remercions du fond du coeur; Un immense bravo à chacun pour cette merveilleuse complémentarité. Merciiii Chrisitine, Dominique, Sylvie, pour l'idée de génie d'avoir mis ce concept en mouvement, de partager vos larges sourires de coeur, de venir titiller l'audace d'être soi, d'être qui vous êtes. Vous êtes vraiment, vous êtes vraiment fénoménal, lalalalala vraiment géniaux. Merciiiiii merci et merci (Ariane)

La prochaine croisière est d’ores et déjà programmée en 2019 sur le Danube...