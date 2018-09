Mangeons en paix !

Quelle est la part de nos émotions dans nos problèmes alimentaires ? Depuis notre enfance, nous recevons des messages à propos de "notre assiette". Il y a les messages qui nous encouragent à manger trop et ceux qui nous limitent. Ils influencent nos comportements alimentaires et peuvent nous éloigner de nos sensations corporelles, de nos goûts et de nos envies. On finit par manger avec sa tête plutôt qu'avec son corps. On en parle avec Isabelle Taquin, psychothérapeute.