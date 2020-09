Manager 3.0 : Développer son intelligence émotionnelle pour mieux manager

Christian du Jardin nous parle dans ce poscast de 7 principes pour accompagner le changement induit par l'intelligence artificielle et également comment réussir à mettre l'humain au centre de la disruption technologique.

Qu’est-ce que le management 3.0 ?

Le Management 3.0 propose des pratiques de management qui visent à équilibrer autrement la relation entre managers et collaborateurs en : s’accordant sur l’objectif et en laissant libre la manière de l’atteindre

développant la prise d’initiatives, via l’autonomie et la responsabilité

créant un environnement où règnent la confiance, la bienveillance, le droit à l’erreur

partageant certaines prises de décision et les informations utiles à cette prise de décision

tenant compte des individualités et des facteurs de motivation personnels

se débarrassant des signes ostentatoires d’inégalité entre managers et collaborateurs Le Management 3.0 est associé à des changements parfois radicaux par rapport aux modèles précédents : une transparence maximale sur toutes les informations de l’entreprise

des métriques globales et non localisées à chaque équipe

l’encouragement à prendre des risques, le droit à l’erreur

l’encouragement à l’auto organisation

…

Quels sont les bénéfices pour les managers ?

Pour certains, d’obtenir de meilleurs résultats par un management mieux adapté à leur collaborateurs, à leur organisation, à leur style de management. Alléger leur travail aussi, en sortant du management de type "Command & control", en favorisant l’autonomie et la responsabilité, en développant la confiance… donc en répartissant autrement les activités de management.

Pouvoir jouer ainsi sur un terrain plus plaisant : favoriser le développement personnel du collaborateur, la prise d’initiative, l’évolution de la culture de l’entreprise, l’amélioration continue du système…

Enfin permettre à ceux qui sont devenus managers car c’était la seule progression professionnelle possible d’évoluer autrement, sans que cela soit moins bien considéré.

Le projet du livre

Manager 3.0 © Tous droits réservés Le livre Manager 3.0 est un wake up call pour le monde de l'entreprise et les professions libérales. L'Intelligence Artificielle (IA) monte en puissance. Elle a commencé à impacter significativement la vie des entreprises et le contenu des tâches des managers. Elle exige le développement de nouvelles compétences. Certains managers seront capables de transcender ce changement disruptif, d’autres pas. Quelle est la différence qui fera LA différence ? Le manager qui sera à l’aise dans le monde de l’IA est celui qui se sera adapté créativement et aura développé son intelligence émotionnelle. Nous l’appelons le Manager 3.0. Le Manager 3.0 collabore avec les robots et coopère avec ses alter ego. Sur un ton libre et percutant mêlant analyses, illustrations, métaphores, exemples et sources bibliographiques, l’auteur nous interpelle en mettant l’humain et l’éthique au centre de la disruption technologique. Dans ce livre, découvrez : • la puissance et le potentiel de l’IA ; • des conseils concrets pour gérer le changement amené par la transformation digitale ; • des outils pour développer votre intelligence émotionnelle et votre créativité ; • sept principes forts et accessibles pour passer à l’action et emmener vos équipes vers le succès durable dans un monde en perpétuelle mutation. Manager 3.0 : Intelligence Artificielle - Gérer le changement !

Christian du Jardin

Christian du Jardin © Tous droits réservés Fort d'une longue et riche carrière dans le monde des grandes entreprises en Belgique et à l'étranger, Christian du Jardin est aujourd'hui entrepreneur, consultant, mentor, formateur, auteur et conférencier. Christian du Jardin aide les dirigeants et les managers à se fixer des objectifs élevés et à faire ce qu'il faut pour les atteindre tout en restant en équilibre. Son travail de mentorat consiste à vous apporter les outils concrets, les apprentissages, les réflexions, les stratégies, les conseils et la motivation qui vous aideront à gérer les défis auxquels vous faites face: un nouveau rôle, un environnement de crise que personne n'a vu venir, de nouvelles technologies qui redéfinissent les règles du jeu, etc. L'intelligence artificielle apporte son lot de défis et d'opportunités. Dans son livre Manager 3.0 "sept principes pour gérer le changement induit par l'intelligence artificielle", Iggybook juin 2020, il propose des clés concrètes pour gérer la transformation technologique et réussir durablement en tant que manager. Il est passionné par les neurosciences et ce qu'elles nous apprennent à mieux fonctionner dans notre vie quotidienne. Je fais grandir le Manager inspiré et collaboratif qui est en vous ! Pour plus d'infos : Mail/contact : christian.dujardin@keraway.be Christian du Jardin - Le site

