Adopter un mode de vie sain, c'est ce que propose Cathy Despontin (Newtrition Coach) dans son livre Maman en cuisine, mode d'emploi . Entre rangement, organisation, création ingénieuse de menus, faire ses courses intelligemment, faire des collations saines,… Un menu divin et complet, des bons plans et astuces pour vivre ce confinement au top côté cuisine. Ce podcast subtil et ingénieux va vous changer la vie petit à petit. A découvrir aujourd'hui !

Le livre Maman en cuisine : mode d'emploi s'adresse aux femmes, de manière générale, et leur propose une méthode simple et efficace en 12 étapes pour cuisiner sainement pour toute la famille.

L'alimentation est évidemment l'un des piliers de ce bouquin qui vous permettra de vous nourrir sainement. Mais il prodigue aussi de précieux conseils aux femmes dans leur vie de tous les jours, des trucs et astuces à mettre en place facilement comme par exemple : comment bien organiser sa cuisine, apprendre à faire ses courses, ranger les aliments dans son frigo…

Si on suit ces 12 étapes, on est sûre de cuisiner sainement et de donner quelque chose de sain à manger à nos enfants.

Ce que Cathy évoque dans son livre, c'est ce qu'elle vit au quotidien dans son rôle de maman. Cette façon de vivre n'est pas venue toute seule, cela a été un long processus.

Paris ne s’est pas fait en un jour, on y va chacune à son rythme. Si on met en place 1 ou 2 étapes sur les 12, c’est déjà bien…

La méthode est simple et évolutive. Elle débute par la motivation, elle concerne aussi l'implication de toute la famille, la patience. Le point de départ, c'est le rangement de la cuisine et surtout, son organisation optimale pour la rendre fonctionnelle et ne pas perdre de temps pour travailler en priorisant.

L'implication de ses enfants le plus possible dans l’alimentation de la famille, notamment au niveau du choix des menus et à la préparation des repas, permet de transformer cela en une activité familiale et un moment de partage avec eux.

Les gens cuisinent souvent la même chose. Ce livre nous donne l'occasion aussi de s'ouvrir vers de nouveaux horizons en matière d'alimentation. Il y a de nouvelles recettes, de nouvelles idées sans forcément devoir faire manger des choses trop spéciales aux enfants.

Dans son quotidien, Cathy est devenue experte dans le fait de vivre sainement. Manger sainement, cultiver ses propres légumes, faire du sport, tenter d'approcher le "zéro déchet" et éviter les aliments transformés. Cathy prépare d'ailleurs toutes les collations de ses enfants.