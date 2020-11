Magnétisme : l’énergie au service du bien-être et de la santé

Egalement appelé "guérisseur", le magnétiseur se sert de l'énergie magnétique pour rééquilibrer l'organisme en désordre. Cette pratique vise à mieux gérer les perturbations comme le stress et l'anxiété, à soulager des problèmes de peau ou encore à arrêter de fumer. Comment se déroule une séance ? Qu’est-ce que le magnétisme thérapeutique ? Comment agit un magnétiseur ? Pour quels problèmes ? On en parle dans ce podcast en compagnie de Sylvain Perriollat.

Quels sont les principes du magnétisme ?

Connu et utilisé depuis l'antiquité, le magnétisme est l'une des plus anciennes méthodes de soins. Le magnétisme permet de redonner de l'énergie, de rééquilibrer le système nerveux, de pacifier le mental. Il peut ainsi apaiser la douleur et revitaliser l'organisme. De quelle énergie parle-t-on ? Il s’agit ici de l’énergie vitale ou subtile, qui prend différents noms comme prana, chi ou mana. Fonctionnant par imposition des mains, sans contact, le magnétisme était déjà connu et utilisé dans l’Egypte antique : Pose ta main sur la douleur, et dis que la douleur s’en aille ! Classé parmi les thérapies énergétiques, le magnétisme fait partie des médecines alternatives et complémentaires, auxquelles de nombreuses personnes ont recours. Du point de vue du magnétisme, on considère que le corps est en bonne santé quand il a suffisamment d’énergie, qu’elle est bien répartie et qu’elle circule harmonieusement. Quand l’énergie du corps est perturbée ou vient à manquer, que ce soit progressivement (pensées récurrentes, problèmes relationnels…) ou brutalement (stress important, choc émotionnel…), des problèmes peuvent apparaître et des maladies s’installer. Les maladies n’arrivent donc pas par hasard et peuvent être porteuses de sens. Le magnétisme permet alors de rééquilibrer la structure énergétique (équilibrage des centres d’énergie, circulation d’énergie, alignement des corps subtils, ancrage…), de redonner de l’énergie à une partie du corps ou à un organe, et d’activer les facultés d’auto-guérison. Ayant des propriétés reconnues pour revitaliser l’organisme, rééquilibrer le système nerveux, calmer la douleur, favoriser la cicatrisation, le magnétisme est une approche holistique complémentaire de la médecine conventionnelle.

Que fait un magnétiseur : quel est son rôle, sa fonction ?

Le magnétiseur utilise le magnétisme pour aider le corps à se rééquilibrer. C'est principalement un énergéticien, un spécialiste de l’énergie, qui sait agir sur la structure énergétique du corps (centres d’énergie, corps subtils…). Outre l’appellation "magnétiseur" ou "énergéticien", il peut avoir différentes dénominations : guérisseur, rebouteux, coupeur de feu, thérapeute énergétique… Il est doté d’une sensibilité qui lui permet de détecter les problèmes énergétiques (manque d’énergie, blocages énergétiques, mauvaise circulation…). Il a aussi une capacité énergétique lui permettant de nettoyer les énergies usagées, de réajuster le fonctionnement énergétique du corps, de transmettre une grande quantité d’énergie nouvelle. Les outils principaux du magnétiseur sont les mains et l’intention de soulager la douleur. Grâce à ses mains, il fait des impositions ou des passes magnétiques, sans contact. Il utilise aussi la puissance de l’intention dans un but de guérison et de santé. Le magnétiseur a des qualités d’empathie, d’écoute et d’humilité. Il met tout en œuvre pour obtenir des résultats rapides, sans toutefois faire de promesse de guérison.

Comment devient-on magnétiseur ? Y a-t-il des spécificités ?

Selon son chemin de vie, le magnétiseur peut hériter d’un don dès l’enfance ou révéler des capacités une fois adulte. Après en avoir pris conscience, le magnétiseur va généralement s’entraîner pour perfectionner ce qui va devenir son art énergétique. Il existe donc une diversité de pratiques du magnétisme et de magnétiseurs, avec pour base commune l’énergie et pour motivation principale d’aider les autres. "Par exemple, ma spécificité est de faire du magnétisme basé sur l’énergie du Cœur. Suite à une pratique de méditation sur le Cœur, un Eveil du Cœur énergétique s’est produit et des capacités de guérison sont apparues. J’ai découvert comment moduler l’énergie en intensité et en information dans un but thérapeutique. La vocation de devenir magnétiseur énergéticien s’est imposée comme une évidence. J’ai décidé de mettre mon savoir-faire au service du bien-être et de la santé de tous en ouvrant un cabinet à Namur." explique Sylvain Perriollat

Quelle est l'efficacité et quels sont les problèmes traités ?

Le magnétisme agit efficacement pour un certain nombre de problèmes de santé, en particulier les affections nerveuses, fonctionnelles, chroniques et inflammatoires. Il se montre très efficace sur : La fatigue physique ou nerveuse, le burn-out, la dépression, les angoisses… Le magnétisme redonne de l’énergie et peut dissiper des pensées négatives.

Les douleurs de dos, musculaires, tendineuses, nerveuses, hernies, sciatiques… Le magnétisme libère les tensions et émotions du corps et permet d’apaiser les douleurs.

Les problèmes de peau : eczéma, psoriasis, verrues, zona, acné, herpès…. Le magnétisme peut réduire ou stopper les différents problèmes de peau.

Les brûlures. Le magnétisme arrête la douleur de la brûlure et permet une cicatrisation rapide (y compris pour les effets des radiothérapies).

Comment se déroule une séance ?

3 images Séance de magnétisme © Tous droits réservés

Une séance se déroule allongé et habillé. Dans certains cas, il est possible d'être assis ou debout. Le magnétiseur examine son patient. Il se met à son écoute, l'interroge sur son ressenti et sur ce qui pose problème dans sa vie. Il est nécessaire d'être empathique, bienveillant, d'envelopper d'attention la personne pour qu'elle se sente suffisamment en confiance pour lâcher prise. Puis vient le moment du soin, où le magnétiseur agit selon 2 modalités : nettoyer, recharger en énergie. Pour finir, un échange peut avoir lieu sur les ressentis de la personne et les actions du magnétiseur. Selon la réceptivité, les ressentis sont la chaleur, le froid, les picotements, les courants, les gargouillements, une gêne passagère, une vague de bien-être… Après une séance, d’autres effets peuvent encore se manifester. Un soin de magnétisme est d’autant plus efficace que la personne est volontaire à prendre sa santé en main et à faire certains changements dans sa vie.

Comment choisir un magnétiseur ?

Un premier moyen de trouver un magnétiseur est le bouche à oreille. Fiez-vous aux recommandations des personnes de votre entourage qui sont déjà allées voir un magnétiseur et qui ont obtenu des résultats positifs. Un autre moyen est de vérifier si le magnétiseur applique un code de déontologie. Parmi les points de vigilance, le magnétiseur ne remplace pas un médecin : il ne fait pas de diagnostic, il ne fait pas interrompre un traitement médical, il ne fait pas de prescription, il oriente vers un médecin si nécessaire. Certains magnétiseurs, par exemple ceux qui font partie du Gnoma (Groupement National pour l’Organisation des Médecines Alternatives), respectent une charte de déontologie basée sur l’efficacité et un cadre professionnel clair.

Sylvain Perriollat

Sylvain Perriollat © Tous droits réservés Magnétiseur énergéticien à Namur - Membre du Gnoma (Groupement National pour l'Organisation des Médecines Alternatives) Pour plus d'infos, visitez le site de Sylvain Perriollat Magnetiseur

Tous les jours, prenez la vie du bon côté

Sylvie Honoré © Tous droits réservés Du 100% digital… La Vie du bon côté, c’est tous les jours, quand vous le voulez du matin au soir, en PODCAST et dans la bonne humeur sur Vivacite.be, sur auvio, sur spotify, sur votre smartphone ou votre iPhone. C’est partout, tout le temps, où vous le voulez comme vous le voulez ! Sylvie Honoré vous invite à ce rendez-vous Bien Etre et Santé en présence d’experts en développement personnel. La vie du bon côté, c’est aussi un second rendez-vous dans "LA GRANDE FORME" du mercredi au vendredi sur VivaCité.