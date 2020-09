Qui ne voudrait pas doubler sa vitesse de lecture ? Entre les e-mails, l'abondance d'informations sur les réseaux sociaux, la pile de livres à lire qui s'épaissit... Lire deux fois plus vite en 2 semaines, c'est possible ! Claude Gaspard , l'invité de Sylvie Honoré, nous en dit plus sur cette méthode...

Saviez-vous qu’un employé lit en moyenne l’équivalent de 50 pages A4, tout document confondu ? (e-mail, document technique, lettres, livres, magazine et journal).

Ce cours sensibilise aux freins que nous continuons à bloquer depuis l’apprentissage de la lecture à l’école primaire. Nous transformons notre regard sur la lecture afin que ça devienne un plaisir efficace.

La méthode donne plusieurs clés dont la lecture avec son index ou un crayon par exemple. Un réflexe qui a été abandonné dès les premières années de lecture "pour faire comme les grands" et pourtant utile à guider le regard.

Les meilleurs lecteurs rapides dépassent les 2000 mots par minute : 8 fois plus rapide que la majorité des lecteurs. Leur secret réside à lire visuellement au lieu de vocaliser ce qu’il voient (lecture silencieuse). Nous apprenons à accélérer la lecture en se faisant confiance car le cerveau détient des capacités de reconnaissances tellement peu exploitées.

On apprend aussi dans ce parcours à se donner des objectifs de lecture. Sinon, on lit sans raison apparente et on laisse alors voguer notre esprit ailleurs, ce qui nécessite parfois de relire ce qu’on a déjà lu.

Cet apprentissage apprend aussi à mieux retenir ce que nous avons lu et des test après/avant démontrent un taux de rétention de l’information non négligeable.

Le cours se donne aussi en ligne. Et attention, il ne s’agit pas d’un monologue long et ennuyeux via visio-conférence.

"J’aime beaucoup d’ailleurs la transformation du mot "cours" en "par- cours" car il s’agit réellement d’une succession d’étapes, parfois en direct, parfois en différé , riche en outils pédagogiques modernes." explique Claude Gaspard.