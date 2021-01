Libérez-vous de vos émotions négatives grâce à l’EFT

Vos émotions vous débordent ? Vos blocages de peurs vous empêchent de vous réaliser ? si vous avez envie de dépasser ça participez à la prochaine formation d'EFT ! Cette méthode puissante de psycho énergétique est basée sur le taping et des techniques de psychothérapie qui vont droit au but. L’emotional freedom technique appelé Xanax naturel est un outil rapide et efficace. Il permet de sortir de la colère la jalousie la tristesse les fortes envies de manger les compulsions … C’est un outil de "self-help" il permet de s’aider soi-même d’évoluer de façon autonome. A utiliser pour soi ou comme outil d'accompagnement.