Libérez vos énergies grâce à la kinésiologie !

La kinésiologie est une technique psycho-corporelle qui s'appuie sur la tonicité des muscles pour identifier stress, blocages et charges émotionnelles non évacuées. Un podcast en compagnie de Sylvie Honoré et Isabelle Cools

La kinésiologie - La vie du bon côté - 07/01/2021 La kinésiologie est une technique psycho-corporelle qui s'appuie sur la tonicité des muscles pour identifier stress, blocages et charges émotionnelles non évacuées. Un podcast en compagnie de Sylvie Honoré et Isabelle Cools

La kinésiologie, une technique " bien-être " inspirée de la médecine asiatique qui " décoince " les blocages émotionnels pour nous aider à aller mieux... Un podcast en compagnie de Sylvie Honoré et Isabelle Cools.

Qu’est-ce que la kinésiologie ?

La kinésiologie est une méthode thérapeutique qui permet de restaurer l’équilibre, retrouver la santé et promouvoir le bien-être. Née dans les années 60, aux États-Unis, elle découle de la médecine orientale (les méridiens d’énergie et les points d’acupuncture), de la chiropractie – les pères de la kiné, George Goodheart et John Thie, étaient tous deux chiropraticiens – et de la PNL (programmation neurolinguistique). Le postulat de la kinésiologie est le suivant : le corps enregistre les moindres détails de la vie d’un individu, à un niveau conscient et inconscient. Il est par conséquent le mieux placé pour connaître ses propres besoins. Pour permettre au corps de révéler ses carences et ses troubles, mais aussi de donner des solutions pour retrouver la santé, la kinésiologie a recours au test musculaire.

Qu’est-ce qu’un kinésiologue ?

Ne pas confondre kinésiologue et kinésithérapeuthe. Le Kinésithérapeute, par différentes méthodes, répare, rééduque, remet en service les corps abîmés. Il agit aussi bien sur le squelette, les articulations, les muscles, les tendons que sur les fonctionnalités de l’organisme. Le kinésiologue est un éducateur de santé. Il peut être complémentaire aux compétences des médecins qui eux travaillent sur les maladies, et sont qualifiés pour répondre aux douleurs, infections, traumatismes, lésions… Le kinésiologue est un révélateur du potentiel des personnes qui viennent le voir, leur permettant de devenir responsable de leurs progrès, de comprendre leurs échecs et réussites, de se connecter avec leur compréhension innée de ce qui leur est nécessaire pour être et rester en bonne santé. Cette information se trouvant à un niveau autre que celui de la conscience, elle n’est pas accessible facilement mais les kinésiologues peuvent aider à l’atteindre grâce au test musculaire.

A quoi sert le test musculaire ?

Le test musculaire est l’instrument dont dispose le thérapeute pour interroger le corps et dialoguer avec lui. Ou plus précisément avec le subconscient, qui stocke toutes les mémoires de l’individu. Le test musculaire se base sur le principe que tout déséquilibre, tout conflit et tout stress se manifestent par une faible résistance du muscle.

3 images kinesiologie © Tous droits réservés

Comment se déroule le test musculaire ?

Le thérapeute exerce une légère pression sur différents groupes musculaires, tout en posant une question ou en faisant une déclaration. Le test musculaire le plus connu est celui du bras tendu : le patient maintient son bras tendu et le thérapeute appuie légèrement sur son poignet ou son avant-bras. En testant les différents muscles du corps, le kinésiologue obtient des réponses à ses questions. Son travail s’apparente à celui d’un détective corporel, qui explore consciencieusement chaque piste. Par convention, quand la réponse à la question posée par le thérapeute est positive, le muscle est tonique et résiste. Quand elle est négative, le muscle lâche.

Sur quel type de problèmes peut-on travailler en kinésiologie ?

• Les difficultés d’apprentissage scolaire (lire, écrire, compter, comprendre…) et autres (par ex: sportives, artistiques, etc…).

• Le stress face aux examens, contrôles, épreuves de sélection de tous ordres (par ex: permis de conduire).

• La peur, le découragement, la timidité, l’agressivité, etc…

• Les addictions et dépendances, prises de poids

• L’amélioration des performances scolaires, sportives, intellectuelles, musicales ou autres…

• La gestion du temps dans les tâches scolaires, familiales ou professionnelles.

• L’amélioration du bien-être, de la communication et de la gestion des émotions.

• L’optimalisation des relations, l’évolution personnelle et la prise en charge de sa vie.

• Et … tous les domaines physiques, psychiques, mentaux et émotionnels dans lesquels le stress nous empêche de fonctionner de manière optimale.

À qui s’adresse la kinésiologie ?

À toute personne de tout âge, depuis l’enfant jusqu’à l’adulte, qui désire régler ses problèmes physiques, psychiques ou émotionnels afin de pouvoir avancer en harmonie dans sa vie.

Isabelle Cools kinésiologue à Villers-la-Ville

Isabelle Cools © Tous droits réservés Agée de 48 ans et assistante sociale de formation, Isabelle Cools s'est toujours intéressée à l’humain et au vivant dans son sens large. Au cours de ses années de travail en tant qu’assistante sociale, elle a pu approcher différents types de publics et se former à diverses techniques relationnelles (écoute active, analyse transactionnelle…) A l’approche de la quarantaine, elle a eu l’occasion d’approfondir cette dimension par une formation de kinésiologue qui l'a ouverte à d’autres aspects de la relation et de l’accompagnement aux personnes. Elle a obtenu son diplôme de kinésiologue en 2013 et exerce ce métier avec passion depuis quelques années déjà, à temps partiel d’abord et à temps plein depuis 2018. Par ailleurs, depuis 10 ans, elle s’intéresse également beaucoup à la méditation à laquelle elle a eu l’occasion de se former (méditation de pleine conscience, retraites silencieuses…). Avec un ami, ils viennent de développer un projet d’ateliers de méditation afin de transmettre leur expérience à ceux qui le souhaitent.

Tous les jours, prenez la vie du bon côté

Sylvie Honoré © Tous droits réservés Du 100% digital… La Vie du bon côté, c’est tous les jours, quand vous le voulez du matin au soir, en PODCAST et dans la bonne humeur sur Vivacité.be, sur auvio, sur spotify, sur votre smartphone ou votre iPhone. C’est partout, tout le temps, où vous le voulez comme vous le voulez ! Sylvie Honoré vous invite à ce rendez-vous Bien Être et Santé en présence d’experts en développement personnel.