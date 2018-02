Les ulcères et les problèmes circulatoires !

Il y a différents types d’ulcères : veineux, artériels, liés au diabète, post-traumatiques, escarres… Quelles sont leurs causes, leurs origines ? Comment les prévenir et les traiter ? Les problèmes veineux se traduisent souvent au niveau des jambes et peuvent provoquer des œdèmes. Les femmes sont les plus touchées, en particulier par la sensation de "jambes lourdes". Prenons de bonnes habitudes grâce aux conseils de Bernadette Blouard, dermatologue.