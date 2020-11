Les thérapies chamaniques

Un chaman est un être éveillé et sensible à son environnement, un homme qui vit en harmonie avec son milieu et son temps. Ludovic Boucart, chaman urbain , propose sa vision moderne du chamanisme. Il est l'invité de Sylvie Honoré dans ce podcast.

Provenant du mot saman, le chaman est celui qui bouge, danse et s’anime. Dans la culture occidentale, le chamanisme est probablement abordé de manière prudente à cause des stéréotypes véhiculés par les films et autres divertissements… mais les vrais chamans sont en réalité bien loin d’être des escrocs !

Apprendre à mieux nous connaître, à nous découvrir et nous respecter… et donc à nous ouvrir à nous et au monde qui nous entoure.

Cette origine est d’autant plus complexe à établir qu’on en retrouve des traces partout dans le monde : Sibérie, Asie centrale, Mongolie, Corée du Sud, Amériques, Australie, Afrique… et même en Arctique.

Le chamanisme est avant tout une manière de vivre, de communiquer et communier avec la nature, les Esprits, … c’est quelque chose de très ouvert sur le monde et accessible à tous.

Être chaman est un engagement à prendre soin de la terre et de ses habitants par tous les moyens qui sont à notre disposition. Mais avant toute chose, c’est un apprentissage très personnel et très privé qui exige de plonger au plus profond de notre propre histoire pour y trouver l’harmonie. C’est un voyage personnel et intime, qui demande de faire la paix avec toutes les facettes de notre propre personnalité, d’apaiser les blessures de notre enfance, d’adoucir nos jugements, de renforcer notre confiance, notre stabilité et notre constance, d’apprendre déjà à vivre avec nous-même en paix, en harmonie, en sécurité et en vertu.

Puis, une fois sa propre histoire apaisée, le chaman explore avec la même bienveillance et le même discernement les mondes parallèles. Les mondes d’en haut, celui des guides, des maîtres, et les mondes d’en bas, ceux des pulsions, des vies passées, des animaux totems. Il explore les mondes animal, végétal minéral et invisible.