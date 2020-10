Les maladies chroniques de l’enfance sont nombreuses et représentent environ 15 % de la population pédiatrique. Dans ce podcast, nous accueillons Stéphanie Amelii, psychologue clinicienne orientée dans la prise en charge des enfants, en milieu hospitalier et judiciaire.

Les maladies chroniques chez l'enfant sont définies comme des perturbations durables de l’état de santé d’un enfant, d’au moins six mois et plus. Elles peuvent être classées en fonction de leur impact sur le quotidien de l’enfant en termes d'atteinte d’état général, de gravité et d’espérance de vie.

L’enfant atteint d’une maladie chronique présente des caractéristiques et des besoins spécifiques. La maladie chronique de l’enfant a des répercussions importantes :

sur la croissance

sur son développement psychomoteur

sur le plan psychologique

sur l’intégration scolaire et sociale de l’enfant

sur le plan familial (problèmes psychologiques, financiers, ...).

Lorsque la maladie apparaît chez l'enfant, elle y imprime son empreinte. Pour que tout au long de son existence, en commençant par l’enfance, il puisse se développer de la manière la plus harmonieuse possible, il est nécessaire, pour le sujet malade, de pouvoir grandir "avec la maladie"

Il se construit en tissant des liens progressifs avec son environnement (familial, scolaire, parascolaire, médical, etc.).

Prévisible ou non, la maladie se présente comme un élément extérieur venant fragiliser l’homéostasie aussi bien individuelle que collective de la personne qui en est touchée. Au-delà de l’annonce, vont donc devoir se déployer un tas de mécanismes allant de la compréhension de la maladie, jusqu’à son intégration ainsi qu’à la redéfinition du sujet et de ses nouvelles circonstances de vie.

Pour les parents, être confronté à la maladie d’un enfant peut parfois procurer un certain sentiment d’impuissance. La maladie peut influencer non seulement le bien-être physique de l’enfant (gestion des traitements, de la douleur...) mais se répercuter aussi sur le plan psychologique (gestion de la différence et du regard des autres, découragement...).