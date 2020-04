"Les frémissements du silence", un roman thérapeutique sur la résilience et les soins palliatifs

Dans ce podcast, Sylvie Honoré nous présente le dernier livre de Dominique Zachary : Les Frémissements du Silence paru aux Editions Kiwi. Un roman qui apporte un regard neuf sur ce que sont les soins palliatifs, mais surtout sur la vie dont ils regorgent ! Un roman qui trouve sa place sur nos tables de chevet en cette période de confinement que nous traversons.

Que raconte le livre ?

Les frémissements du silence © https://www.editionskiwi.fr/ Les frémissements du silence nous raconte l'histoire d'Alex, chef d'entreprise stressé et confronté à la mort de sa maman. Drame qui va provoquer une complète remise en question. Dominique Zachary a volontairement choisi de jeter un coup de projecteur sur les soins palliatifs. A priori, ces deux-là n'auraient jamais dû se rencontrer. Déjà pour une question de rythme et de volume de voix. Alex Pergaux, chef d'entreprise, 58 ans, parlait vite, parlait fort, ne visait que la rentabilité. Françoise, infirmière, 39 ans, parlait lentement, d'une voix douce, ne visait que l'humanité. Et pourtant leurs vies se sont croisées. Et ça a fait un gros boum. Surtout pour Alex. Un cataclysme même. Sa vie a changé du tout au tout depuis ce jour-là. Au risque de vaciller. Il a d'abord dû apprendre à parler moins fort, puis à parler moins, jusqu'à ne plus parler du tout. Il a dû apprendre à écouter aussi. A apprivoiser le silence. Et ça fait peur, le silence, surtout quand on n'y est pas habitué...

Un livre sur les soins palliatifs ?

Oui et non, le livre parle du sens de la vie, de la recherche d’intériorité et de silence. C’est sur l’empathie en milieu hospitalier, oui, mais la trame du roman c’est avant tout la question du sens de la vie et notamment celle de la recherche d’intériorité. A l'heure actuelle, beaucoup de personnes font de la méditation et sont à la recherche de bien-être car les elles commencent à prendre conscience que le silence est quelque chose de très parlant. On est dans une société où on nous demande toujours plus de productivité, dans une société où personne ne prend le temps de se poser ni de s’arrêter. Dominique Zachary veut montrer, à travers une histoire, que prendre le temps c’est important. Il a essayé d’incarner cela dans le personnage d'Alex. Il va chercher le silence, l’empathie et le bénévolat pour retrouver ce qui lui manquait vraiment : le silence.

Qu’est-ce qu’un " roman thérapeutique" ?

C'est un " roman bien-être ". Dominique Zachary n'a pas du tout la prétention de remplacer les médecins ou les thérapeutes. Il est journaliste avant tout et aussi écrivain. Il s'est d’ailleurs basé sur des faits et des personnages réels pour nourrir son récit. Il a réalisé un véritable travail journalistique en faisant notamment l’interview de l’infirmière en chef de l’unité Eole, l’unité de soin palliatif de la clinique de Saint-Mard. Elle lui a raconté des anecdotes, des histoires,... Il s'est vraiment basé sur des choses vraies parce qu'il voulait raconter la réalité avant tout. Pour lui, " roman thérapeutique ", c’est une appellation pour dire que chacun a des difficultés dans la vie, des failles. Et ce genre de roman offre des clés et des solutions pour retrouver un peu des valeurs et retrouver au fond de soi des émotions positives.

A qui s'adresse ce roman ?

Il s'adresse à tout le monde. Il ne faut pas forcément avoir perdu un proche pour apprécier et comprendre ce livre. Les lecteurs de cet ouvrage sont des gens qui aiment une histoire qui les touche. Ceux qui sont à la recherche d’empathie, de tendresse, d’humanité et d’écoute. Pour Dominique Zachary les livres sont des moments de partage. Il veut écrire des livres dans lesquels il y a de la solidarité et de l’empathie parce que nous avons tous besoin de ça. Son personnage, Alex, est de nature égoïste mais il va finir par faire du bénévolat et Dominique Zachary veut montrer que ces gens-là sont plus nombreux qu’on ne le croit.

Les frémissements du silence est "un roman qui se dévore, en une seule bouchée. Une fois le livre fermé, un sentiment d’achevé vous envahit. Moment de plénitude. La boucle est bouclée. Mais très vite vous titille une envie d’espaces, de nature… et de cure de silence. Comme l’envie d’emboîter le pas d’un homme transformé. Il n’est jamais trop tard."

Dominique Zachary

Dominique Zachary © Tous droits réservés Dominique Zachary est auteur et journaliste professionnel depuis plusieurs années à la rédaction du quotidien l’Avenir Luxembourg, à Arlon. Il y coordonne la couverture de l’actualité dans sa région et traite plus spécifiquement l’information judiciaire. Son travail de journaliste a été récompensé à deux reprises. En 1992, il a obtenu le Prix des médias pour une société harmonieuse, pour une série d’articles sur l’accueil des candidats réfugiés politiques. En 2010, il a été finaliste et nominé au prix de presse DexiaBelfius. En parallèle à son métier de journaliste, Dominique Zachary est passionné par l’écriture, l’enquête, la recherche historique. L’auteur a publié 6 ouvrages qui tous ont été couronnés de succès. Son 7ème livre, Les frémissements du silence, est son 2ème roman. Dominique Zachary est sur Facebook

