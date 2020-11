Les Fleurs de Bach pour nous aider à apprivoiser nos émotions et mieux vivre nos petites contrariétés du quotidien

Une peur ? Une angoisse ? Un chagrin ? Un doute ? Une fatigue ? Les FLEURS de BACH , élaborées par le Docteur Bach, sont là pour vous aider à retrouver harmonie, paix intérieure et joie de vivre. On en parle dans ce podcast avec notre invitée Catherine Delbrouck, Coach de vie et de réorientation professionnelle

Les Fleurs de Bach tiennent leur nom de Edward Bach, médecin britannique qui, en 1930, très intéressé par l'homéopathie, développa les fleurs de Bach sous la forme d'élixirs floraux. Ces élixirs sont composés de 38 essences florales et sont utilisés pour traiter les symptômes psychologiques et émotionnels. Chacune correspond à un trouble en particulier.

Ces états émotionnels sont souvent liés à des problèmes physiques que les fleurs de Bach aident également à soigner. Par exemple, les personnes qui souffrent d'anxiété et d'inquiétude peuvent développer une hyperacousie ou encore des insomnies. De même, les personnes qui souffrent d'états de solitude peuvent présenter des problèmes de dos et des raideurs articulaires.

Il est en effet très important de bien choisir les essences à prendre, sachant qu'on peut en combiner jusqu'à six. En cas de problème ponctuel, on peut prendre les gouttes à raison de 3 gouttes plusieurs fois par jour jusqu'à résolution du problème. Pour un traitement de fond, prendre 4 gouttes quatre fois par jour dans un verre d'eau ou toute autre boisson (ou 15 gouttes dans une bouteille d'eau à boire au cours de la journée) pendant au moins trois semaines. Il est aussi possible de les appliquer sur les poignets ou le plexus solaire par exemple.

Si on parvient à déterminer l'essence appropriée à l'émotion que l'on souhaite traiter, les fleurs de Bach sont très efficaces. La chose n'est pas toujours facile, et il est parfois utile de se faire aider par un conseiller en fleurs de Bach .

Rescue remedy : ce remède des fleurs de Bach est sans doute le plus connu. Il est le seul remède conçu par le Dr Bach qui soit un composé de 5 fleurs (étoile de Bethléem, clématite, impatience, hélianthème, prunier myrobolan), destiné à apaiser après un choc émotionnel ou en anticipation d'une situation angoissante, d'un examen. Il est décliné sous différentes formes : en spray, en crème, en pastille, en "spécial nuit calme". La crème contient une 6e fleur : le pommier sauvage, douce contre les troubles cutanés, purifie, nettoie mais ne désinfecte pas et ne se substitue pas à un avis médical.

Pour la peur du futur, MIMULUS : La mimule (mimulus) est une jolie fleur jaune qui donne son nom à l'un des remèdes les plus populaires des fleurs du Dr Bach. Elle est le symbole du courage et de la confiance en soi . Elle permet de tempérer les craintes et les peurs qui amènent au blocage, à ne pas oser, à rester statique dans une situation inconfortable. Ce remède correspond aux personnes sensibles, qui rougissent ou bégaient facilement. Chez l'enfant cet état prend la forme de la timidité et des peurs excessives.

Coach de vie et de réorientation professionnelle, Conseillère agréée en Fleurs de Bach et praticienne en réflexologie plantaire et shiatsu.

Aujourd’hui, à passé 50 ans, elle est dans sa deuxième vie. La vraie peut-être. Après un parcours professionnel classique en entreprise, elle a eu la chance de "changer de vie" et d’aller enfin vers ce qui lui parlait le plus : l’être humain. Comprendre son fonctionnement et détecter comment l’aider à se développer.

Elle a commencé par en bas : les pieds ! 4 formations en réflexologie plantaire l’ont amenée à découvrir la Médecine Traditionnelle Chinoise. Passionnante car elle considère l’Homme dans sa globalité physique, émotionnelle et spirituelle. De là à se former au Shiatsu, il n’y avait qu’un pas qu'elle a franchi. 3 années auprès de Kawada Senseï pour lequel elle garde un immense respect car au-delà des gestes, il lui a enseigné la patience. En parallèle, elle a approfondi ses connaissances avec la naturopathie pour pouvoir proposer des remèdes alternatifs naturels aux personnes qui la consultaient. Mais très vite, elle a compris que ce n’était pas le "remède" qui l’intéressait mais encore et toujours la personne et les réticences qu’elle avait à vouloir réellement changer son mode de vie. Le coaching évolutif, axé vers l’humanisme, et les Fleurs du Docteur Bach se sont alors présentés à elle. Outils précieux qui lui permettent de mieux "éveiller" les personnes à ce qu’elles vivent ici et maintenant et ce qu’elles souhaitent construire pour demain.

A sa grande joie, elle constate que les entreprises (certaines du moins) s’ouvrent également à cette dimension de développement personnel pour leurs collaborateurs. C’est toujours avec joie qu'elle partage alors son bagage. Pour une société plus autonome et plus consciente.

Aujourd’hui, elle est la somme de tout ce qu'elle a vécu, de tout ce qu'elle a appris (et qu'elle continue à apprendre). Elle n'est pas UN métier spécifique. Elle est elle avec toutes ses casquettes de femme, grand-mère, réflexologue, coach, formatrice, soeur, animatrice, consultante,… et c’est avec tout cela qu'elle nous propose de faire un bout de chemin ensemble.

