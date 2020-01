Les experts de la semaine : "Rupture... Mode d'emploi"

Pour cette nouvelle semaine digitale du 13 janvier, la crème des crèmes des Experts viendra enrichir la thématique. Sylvie Honoré et ses invités nous proposeront ainsi un vivier d’inspirations pour transcender la rupture, ce moment de vie empreint de souffrance, de difficultés et fort d’émotions.

Les Experts de la semaine…

Le lundi 13 janvier… Valérie Claeys ; Médiatrice & Coach nous parlera en détail des femmes touchées par une rupture, par le biais de questionnements pluriels : comment rebondir après un divorce ? Comment concilier boulot/enfant et la culpabilité qui s’installe ? Comment se relancer quand on a arrêté de travailler ?… Comment reprendre La vie du bon côté !

Le mardi 14 janvier… Avec le Dr Christophe Marx ; Psychothérapeute, Analyste Transactionnel TSTA, superviseur enseignant et Superviseur certifié par l’Association Européenne d’Analyse Transactionnelle. Chargé d’enseignement clinique à la Faculté de Médecine, expert près la Cour d’Appel de Nîmes, formateur ponctuel au sein de "Parents Conscients", il nous invitera à envisager l’amélioration de la communication au sein de la famille pendant la rupture ou après celle-ci.

Le mercredi 15 janvier… Anne-France Wéry ; Conférencière, chroniqueuse, auteure du livre “En quête de sens et d’Harmonie” abordera la thématique de la semaine de façon ludique grâce à une superbe invention : le jeu "QUIOUI". Un nouveau jeu de développement personnel qui s’adresse à toute personne ou groupe en quête de sens, de cohérence et d’harmonie. Anne-France a également fondé son école d’Hédo-Coach, active en Belgique mais aussi à l’international, dans son enthousiasme de transmettre et de partager, afin que chacun consolide et retrouve cohérence et sens dans la fluidité.

Le jeudi 16 janvier… Un questionnement sera à l’honneur ce jeudi, celui du toucher. Comment avoir les bienfaits du toucher pour le corps et le moral sans bénéficier du toucher de quelqu’un d’autre ? Franca Rizzo nous aide à ramener la force vitale reçue à la naissance dans un corps en bonne santé et désencombrer l’esprit. Elle enseigne le Nia [nouvel Art du mouvement]. Notre experte du jour nous emmènera dans la danse, la joie, le rire en libérant les douleurs, les émotions et les ombres inconscientes, toute une invitation à retrouver une paix intérieure et le plaisir de vivre.