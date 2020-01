Pour cette nouvelle semaine digitale du 6 janvier, ce sera Cap sur les bonnes résolutions ! Sylvie Honoré et ses invités nous proposent un vivier d’inspirations rayonnantes qui nous invitent à "Prendre enfin la vie du bon côté".

Les Experts de la semaine…

Les experts de la semaine : "Prendre enfin la Vie du bon côté" - © evgenyatamanenko - Getty Images/iStockphoto Les experts de la semaine : "Prendre enfin la Vie du bon côté" - © tolgart - Getty Images/iStockphoto Les experts de la semaine : "Prendre enfin la Vie du bon côté" - © Rawpixel - Getty Images/iStockphoto

Le lundi 6 janvier… Avec Roxane Coenaert, coach et sophrologue on s’interrogera sur la pertinence des "bonnes résolutions" en ce début d’année. Des vœux contre nature ou à contretemps… Notre experte du jour nous inspirera afin d’optimiser nos souhaits pour prendre enfin la vie du bon côté.

Le mardi 7 janvier… Nadhia Zardi, coach en développement personnel nous invitera par le "kaizen"; la technique des "petits pas" à trouver le meilleur équilibre qui soit en notre vie familiale, professionnelle, privée et sociale.

Le mercredi 8 janvier… Qui dit résolutions, dit malgré tout objectif à atteindre et à tenir ! On fera le point mercredi sur la notion d’"objectif " et la notion de " travailler dur " avec Pierre Portevin, coach de vie.

Le jeudi 9 janvier… Prendre des résolutions qui sont irréalisables ou intenables est une perte de temps et d’énergie, nous allons vous le prouver ce jeudi avec Ludovic Boucart, Chaman urbain, conseiller holistique en évolution personnelle et d’entreprise, géobiologiste.