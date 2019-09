Les experts de la semaine - "L' Ecole Autrement !"

Pour cette nouvelle semaine digitale, Sylvie Honoré et ses invités envisagent "L' Ecole autrement" !

Lundi 16 septembre : Sophie Lenoir, créatrice des Ateliers Philosophes, elle a créé ce concept en France et en Belgique en 2017, des ateliers de philosophie pour enfants pour leur apprendre à se respecter dans leur différence et de penser par eux-mêmes sur des questions existentielles qu’ils se posent

Mardi 17 septembre : Stéphanie Verryken, Psychothérapeute et Enseignante, elle explique pourquoi les enfants en difficulté (parce que dyslexiques ou HP) s’auto-sabotent dans leurs études… Un facteur énorme à prendre en considération, c’est leur hyper-sensibilité et la projection des parents sur leurs aptitude ou " HPtitude "…

Mercredi 18 septembre : Christian Vanhenten, apporte aux enfants - aux enseignants et éducateurs en difficulté face à des enfants souvent en conflit avec eux-mêmes et les autres, une méthode de détente et de déstress… Elle est peu connue en Belgique, c’est l’AïkiCom pour AïkidoCommunication