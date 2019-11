Les experts de la semaine - "Désencombrer son intérieur pour alléger sa vie"

Pour cette nouvelle semaine digitale, Sylvie Honoré et ses invités portent des regards croisés sur cette thématique qui invite à "désencombrer son intérieur pour donner plus de légèreté à sa vie".

Lundi 2 décembre : Ann Van den Hautte est psychologue et Coach en rangement & organisation d'intérieur. Avec elle on abordera les troubles pathologiques de l'accumulation. Un trouble à ne pas prendre à la légère!

Mardi 3 décembre : Anne-Sophie Droulez, Fondatrice de Less and More - coach certifiée, consultante et formatrice en Feng-Shui auprès des professionnels de l'habitat mais aussi consultante Feng-Shui dans le secteur psycho-médical. Le Feng-Shui au service des personnes atteintes d' Alzheimer, c'est le podcast qui vous sera proposé ce mardi.

Mercredi 4 décembre : Audrey Demeyere, assistante sociale de formation s'est quant à elle reconvertie dans le Home organising avec une approche polus thérapeutique qu'esthétique. Pas question pour elle de transformer les maisons en décors de magazine... Elle nous invitera à nous reconnecter avec nous-mêmes.

Jeudi 5 décembre : Murielle Decarpenterie, réalisatrice d'un documentaire pour l'édition 2019 de Cap 48 sur le thème de "l'habitat groupé et inclusif". Le projet "Jangada" sera mise en lumière: celui de cette incroyable maisoon où vivent 25 personnes valides, moins valides et étudiants...