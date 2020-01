Les experts de la semaine - "Arrêter de fumer, OUI c'est possible"

Mais... arrêter de fumer, oui c’est possible au regard des conseils qui vous seront donnés, des méthodes qui seront présentées mais aussi parce que l’on va griller tous ces freins qui vous empêchent de laisser partir en fumée cette habitude quotidienne.

Lundi 27 janvier : c’est Marianne Wéry, auteure et conférencière qui nous hisse en toute confidence en son histoire personnelle. Par le biais d’un livre mais avant tout en raison d’un appel empreint d’amour lancé par sa fille, Marianne nous invite à nous délivrer de cette addiction qui ronge notre corps, notre Etre. Elle nous en parle ce lundi à coeur ouvert.

Arrêter de fumer grâce à la sophrologie... Nous en parlons ce mardi 28 janvier avec Marie Rodriguez Lopez.

Plusieurs méthodes existent en effet pour aider à franchir cette étape et à se passer du tabac : le substitut nicotinique ou gestuel (fausse cigarette, patchs, gommes, etc.) ou les méthodes alternatives comme l’acupuncture ou la sophrologie. Focus sur cette méthode tout en douceur et bienveillance ce mardi.

Mercredi 29 janvier :

Les sportifs sont généralement moins nombreux à fumer. Mais trop souvent l’inverse est vrai. Les personnes qui fument pratiquent en effet moins souvent une activité sportive. Or, elles ont tort de s’en détourner. Le sport peut les aider à se défaire de leur addiction. On parlera ce mercredi de ce qu’un accompagnement sportif et personnalisé peut apporter aux ex-fumeurs ou en tout cas, à ceux qui veulent se sortir de cette dépendance et/ou addiction avec Bruno Bériot, Personal Trainer chez Body Concept Training.

Jeudi 30 janvier : Marc Moers, l'invité du jour a la double compétence de professionnel de l'hypnose et de tabacologue... Un expert de la santé formé pour appréhender de façon systématique les aspects complexes de l’assuétude tabagique et accompagner les fumeurs dans leur nouveau projet de vie sans tabac. Etre un ex-fumeur heureux ... C'est tout un programme, toute une maturation d'un projet de sevrage.