Les étapes essentielles pour réaliser votre projet de coeur

Différentes étapes sont nécessaires à la réalisation de ses rêves afin d'atteindre des buts importants pour soi. On en parle en compagnie de Sandrine Collard , Coach de Vie & thérapeute spécialisée en EFT, l’invitée de ce nouveau podcast.

Pour réaliser ce qui vous tient à cœur, ne restez pas là, à simplement rêver, en vous convainquant que, de toute façon, c’est impossible , ce n’est pas pour vous , vous n’avez ni le temps , ni l’argent , que votre conjoint ne vous le permettra pas, que vos enfants sont trop petits, que vous n’avez pas assez de qualités ou de compétences pour. Des excuses , on peut en trouver à la pelle ainsi que de bonnes ou de mauvaises raisons (fondées ou pas).

Le schéma de "L’Arbre des Possibles " a pour but de reprendre, de manière imaginée, les différentes étapes, ainsi que les différents ingrédients, nécessaires à la réalisation de ses Rêves, afin d’atteindre des buts importants pour soi.

Organiser sa pensée, remettre les choses en ordre dans sa tête et aller chercher au fond de nous ce qui nous fait vibrer. Avant de planter, il faut, de préférence, préparer le terrain, élaguer, couper, désherber et avoir ainsi un aperçu objectif du sol dont on dispose, de la nature du sol,… afin de pouvoir, par après, y planter les éléments adéquats, au bon moment, de la bonne manière, afin de rentabiliser nos cultures au mieux, d’améliorer les rendements d’années en années,…

Quelles sont les étapes essentielles ?

Mise à plat

Remettre les choses en ordre dans sa tête et aller chercher au plus profond de soi ce qui nous fait vibrer. Se poser les bonnes questions.

Passions, talents et valeurs

Découvrir et définir ce qui est important pour soi est vraiment l’étape essentielle à ce genre de travail. Quelle est ma passion ? Quels sont mes rêves ? Quelles sont mes valeurs ?

Objectif désiré

Où vais-je ? Si vous ne savez pas exactement ce que vous voulez, il va être bien difficile de mettre son énergie au bon endroit, de mettre en place les bonnes choses, de rencontrer les bonnes personnes,… Un objectif, c’est donc ça : définir clairement ce que je veux. Où je désire mettre mon énergie? Quand ? Pour atteindre quel résultat ? Si vous êtes vague, vous risquez de vous égarer, de ne pas trouver exactement ce que vous désirez, ni de rencontrer les bonnes personnes et peut-être même parfois de rater des opportunités car vous ne pouvez pas être partout à la fois ni travailler sur tous les fronts en même temps !

Expériences, compétences et apprentissages

Vos expériences vous servent positivement, elles vous donnent une certaine stabilité sur laquelle vous pouvez vous baser pour lancer de nouveaux projets et prendre des décisions. On a parfois tendance à se focaliser sur ce que l'on n’a pas fait, pas réalisé mais il y a tellement de choses que vous avez réussies et qui peuvent ainsi vous servir afin de réaliser d’autres choses. Ainsi, même certains de vos échecs vous ont servi d’expérience.

Mise en action

Il est important de choisir le bon moment pour se mettre en mouvement.

Bien s'entourer

Acceptez de vous faire aider et soutenir dans vos projets ! Veillez à avoir un environnement bienveillant, propice à la construction de vos projets.

- Être dans la GRATITUDE

LA GRATITUDE = AIMER CE QUI EST ! Être dans la Gratitude, dans tous les moments de sa vie, lors de chaque événement que l’on vit, autant négatif ou difficile, que positif ou agréable, n’est pas vraiment inné.

Persévérance malgré les freins et les échecs

Des échecs, des freins qui vous mettent des bâtons dans les roues, vous en rencontrerez, il faut être réaliste. Cela permet précisément de se réajuster, d’aller voir si vous êtes vraiment motivé à réaliser cet objectif. Cela va vous éclairer sur ce qu’il y a à travailler pour y arriver. Faites de tous ces "blocages /freins" des alliés pour avancer. Il faut parfois reculer pour mieux avancer, se reposer et recharger ses batteries, pour mieux repartir et avancer plus loin.

Croyances limitantes : il existe de sacrées croyances, même inconscientes, qui peuvent vous saboter, bloquer vos projets, détériorer ou biaiser vos relations. En prendre conscience est déjà un grand pas de fait. Renforcez positivement vos croyances. Ainsi, petit à petit, celles qui sont limitantes disparaitront et laisseront place à des croyances positives et constructives !

Motivation et énergie

La motivation c’est votre soleil intérieur qui ne s’éteint jamais ! L’énergie est un facteur auquel on ne pense pas toujours, mais qui est tellement important ! Parfois, il arrive qu’on soit tellement focalisé sur la réalisation de ses objectifs, que l’on se démène tellement dans tous les sens, et que l’on finit par s’épuiser, mal s’alimenter, dormir peu,...Et l’énergie baisse. Au plus vous travaillez à maintenir une énergie globale haute, au mieux celle-ci vous portera dans votre projet.

Patience

Il y a des périodes pour semer, des périodes pour récolter, mais il y a aussi des moments où il faut laisser la gestation se faire. A l’instar de la nature, il y a aussi pour nous, des moments où il faut se reposer, laisser décanter les choses et recharger ses batteries. Et donc, des périodes où il faut laisser poser notre projet.