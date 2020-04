Entre loisirs et tâches quotidiennes, on se met un peu la pression, on veut à tout prix que nos charmantes têtes blondes s'adonnent aux devoirs à la maison ! On endosse alors le rôle d'enseignant, une incroyable pression règne en "maître" !

Laissez la didactique aux enseignants, cette forme d'apprentissage qui collent aux programmes scolaires, ils sont les seuls à être formés pour les transmettre et ils le feront avec tout le savoir faire qui est le leur quand le gros bateau qu'on appelle "l'école" se remettra en mouvement. Pour le moment, il est à quai. Rien de grave il repartira quand il le pourra avec à son bord des élèves qui ne seront ni plus intelligents ni moins intelligents qu'avant et qui retrouveront tous ensemble le mouvement lent qui convient à cette forme éducative particulière qu'est la forme scolaire".

" Ne stressez pas vos enfants à propos des devoirs à la maison. L'enfant, dans sa famille, n'a jamais qu'un devoir, celui d'apprendre, à son rythme et sans forcer les choses, tout ce que la vie lui donne à connaître, à comprendre et à analyser : lire, regarder des dessins animés ou, s'il est plus grand, des séries. Tout est bon à prendre pour autant que les moyens lui soient donnés ensuite d'en parler avec quelqu'un qui s'intéresse à ce qu'il dit, de s'exprimer à propos de ce qu'il en aura appris, d'en faire, sans prendre le risque d’être critiqué ou dévalorisé, un objet d'échange culturel avec un adulte qui l'écoute calmement et sans rien vouloir forcer.

Le rythme scolaire, c'est la seule chose que l'on doit garder de l'école

Les enfants et le rythme scolaire pendant le confinement - © - Getty Images/iStockphoto

Maintenir le rythme scolaire oui mais l'école à la maison, non !

C'est une très mauvaise idée que celle de s'improviser enseignant et de se mettre alors la pression pour s'investir d'un rôle qui n'est pas de notre "savoir-faire".

Les parents ne sont pas enseignants, c'est un métier en soi et on en prend davantage la juste mesure au fil de ce confinement et puis, c'est plus compliqué d'enseigner à nos propres enfants. Cette relation privilégiée ne favorise pas la distance constructive élève - enseignant. On veut forcer les apprentissages, on veut que l'enfant apprenne à tout prix, on veut être un bon parent mais, on force les choses. Envisager les apprentissages non liés à ceux qui appartiennent proprement au milieu scolaire, c'est l'idéal. On part alors de ce que l'enfant aime comme un dessin animé, une série et on invite ensuite l'enfant à en parler, on en fait quelque chose d'intéressant. On envisage ensuite un moment de récré, comme à l'école, on suit un rythme scolaire.

Nos enfants ne vont pas devenir moins intelligents ! Ils seront un peu moins instruits mais, le bateau est juste à quai, il se remettra en mouvement, tout comme l'école le fera !

La qualité d'un apprentissage se fait dans la longueur et la lenteur. Là, ce n'est pas le moment de s'improviser enseignant, d'apprendre à nager, de se jeter à l'eau ! Le mouvement se remettra en place tout naturellement. Il faut juste accepter que le bateau se soit arrêté un instant. Les apprentissages sont en veille mais cel s'éveillera au bon moment. On reprogrammera les apprentissages, mais ça, c'est du ressort des enseignants. Pour l'heure, on est dans un mécanisme de révision tout simplement.

Ce qu'il faut viser durant ce confinement c'est que les enfants sortent de cette période avec un souvenir globalement bon de ce qu'ils ont vécu.

Il appartient aux enseignants de relancer la machine ensuite, au moment venu. Donc là, on déculpabilise !