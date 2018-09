"Les enfants d'aujourd'hui font les parents de demain" – Le livre d'Armelle Six

Vous êtes épuisé, dépassé par les conflits avec vos enfants et par l'incompréhension qui s'installe entre vous ? Changez votre regard sur l'éducation ! Soyez authentique, connectez-vous à ce qui se passe au plus profond de votre être. Vous serez plus à même d’écouter vos enfants, de les responsabiliser et de les accepter tels qu'ils sont. Aidez-les à grandir, et vous allez grandir avec eux !