Les EDUC Days 2019 : Découvrez l'enseignement en pleine croissance !

A travers la formation de nos partenaires (enseignants, éducateurs, bibliothécaires…) et la mise à disposition de ressources éducatives gratuites nous luttons contre les inégalités scolaires et sociales.

Quelles sont les activités de Bibliothèques Sans Frontières dans l’éducation en Belgique ?

"En Belgique, nous sommes principalement actifs dans l'éducation et au sein des écoles avec 3 programmes :

- Khan Academy en Français (plateforme gratuite personnalisée d'apprentissage des maths et sciences)

- Cyber Héros (dossier pédagogique et formations sur la cyber sécurité et la citoyenneté numérique pour les 8-14 ans)

- Voyageurs du Numérique, des activités de promotion des STEAM via des activités créatives dans les écoles, pour faire découvrir le meilleur de la technologie aux 10-12 ans

La mission de Khan Academy est d’offrir une éducation gratuite accessible pour toutes et tous à travers le monde. En france, Bibliothèques sans Frontières a créé plus de 4500 vidéos et des milliers d’exercices en maths et sciences. Plus de 250.000 personnes ont utilisé le site en Belgique francophone l’année dernière et plus de 5 millions dans la francophonie (et 150.000 abonnés sur la chaine youtube).

Notre équipe en Belgique a adapté le contenu Francophone au curriculum de la Fédération Wallonie Bruxelles. En mathématique, nous offrons un contenu complet depuis le début des primaires jusque fin d’humanité ou université. Des parcours de révision pour le CEB et CE1D sont également disponibles. Le contenu en sciences est lui plus adapté aux humanités supérieures et université. Nous proposons des formations et accompagnons les utilisateurs.

Au-delà du public scolaire, de nombreux étudiants en hautes écoles et universités utilisent le site. Le Forem et Bruxelles Formation utilisent nos vidéos pour renforcer les compétences de base de leurs apprenants.

Avec Cyber Héros, nous adressons les questions d’éducation aux médias, de l’empreinte numérique, des réseaux sociaux, fake news, cyberharcèlement avec un kit d’activités prêtes à l’usage pour les enseignants (avec une grande partie d’activités débranchées).

Nous proposons de venir une première fois dans l’école pour aborder les enjeux de la sécurité numérique avec les professeurs et faire découvrir le kit. Ensuite, pour les professeurs intéressés, nous proposons une activité en classe sous forme d’escape game. Ces interventions et le kit sont également gratuits.

L’objectif pédagogique de Voyageurs du Numérique est de faire découvrir aux enfants comment agir avec la technologie, et de les aider à devenir des citoyens critiques, responsables, actifs, et solidaires. A travers des activités concrètes qui permettent aux enfants de développer un produit fini qu’ils peuvent montrer à leurs amis et parents, ils apprennent également les bons réflexes liés à l’usage du numérique : éducation aux médias, qu’est-ce qu’une information fiable, quels sont les droits… Ces activités se font également en lien avec les autres matières (expression orale et écrite, géographie, citoyenneté…).

L’objectif secondaire est d’accompagner les enseignants dans la réalisation de projets pédagogiques avec des outils numériques, et les aider à s’approprier ces outils, en ligne le Pacte pour un Enseignement d’Excellence. Nous prêtons le matériel dans les écoles primaires.

L’outil est également intéressant car avec un investissement faible en matériel il est possible de faire circuler le dispositif entre plusieurs écoles. Ici avec un kit nous prévoyons de visiter 23 écoles par période de 15 jours. Un Pouvoir Organisateur regroupant plusieurs écoles ou une commune pourrait facilement répliquer le dispositif et le mettre à disposition de ses écoles pendant de plus longues périodes."