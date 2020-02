Les constellations familiales, un accélérateur de prises de conscience

La méthode des constellations familiales et systémiques est une méthode de thérapie familiale transgénérationnelle développée dans les années 1990 par Bert Hellinger, ancien prêtre allemand devenu psychothérapeute, basée sur la mise au jour de l'inconscient familial par le biais de jeux de rôles et de psychodrames qui auraient le pouvoir de résoudre les conflits. Bert Hellinger a découvert cette méthode auprès de Théa Schönfelder, il s'est aussi inspiré des travaux d'Eric Berne sur l'analyse transactionnelle et les scénarios de vie.

Mieux se connaître pour trouver sa mission de vie c’est aussi peut-être utiliser une méthode de thérapie que l’on dit puissante, éclairante et révélatrice qui est la constellation familiale ou plutôt les constellations familiales puisqu’on les met souvent au pluriel…

Les constellations familiales sont un accélérateur de prises de conscience.

Elles montrent les dynamiques cachées qui créent des obstacles dans notre vie. Elles ne travaillent pas au niveau du mental mais à celui de l’émotionnel et de l’inconscient. Elles rendent visibles les principaux courants énergétiques présents dans la conscience familiale. La mémoire familiale nous influence plus que nous l’imaginons. Nous appartenons à un système familial dont nous partageons l’inconscient. Lorsqu’un système familial connaît un désordre (abus, exclusion, avortement, migrations, fausses couches, meurtre, etc.) il se construit avec un déséquilibre et le transmet aux générations suivantes. Par " loyauté familiale invisible " des identifications et des implications systémiques se produisent chez les descendants.

Trouver sa mission de vie, c’est aussi prendre sa place et les constellations permettent cela : Notre famille sont des champs d’énergies à l’intérieur desquels nous évoluons et passons la presque quasi-totalité de notre temps. Que nous en soyons conscients ou inconscients et que nous le voulions ou non, notre système familial influence notre vie, incluant notre vie professionnelle.

Qu’il s’agisse de génétique, de croyances, de modèles de comportements, de l’histoire familiale connue ou de ses secrets cachés, tous ces éléments sont souvent fortement ancrés en nous et finissent par régir notre vie à notre insu.

Ces systèmes, familial ou organisationnel, sont régis par trois lois misent au jour par Bert Hellinger : la loi de l’appartenance, la loi de l’ordre et la loi de donner et recevoir. Le non- respect d’une de ces lois crée un déséquilibre au sein du système amenant à son tour différentes manifestations de conflits.