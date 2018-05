Les compromis dans les relations, est-ce efficace ?

Julie Arcoulin, spécialiste du développement personnel et relationnel, conférencière et auteure, explique que la réussite d'un couple ou d'une relation dépendra avant tout de l'équilibre entre le besoin de contrôler et la flexibilité de chacune des deux parties.

Le témoignage d'Ingrid...

Avec mon compagnon, on a fait un compromis pour habiter ensemble. Pas d’achat de maison en commun mais il m’a permis d’investir un pièce de sa maison pour y installer la cuisine équipée de mes rêves. On s’est mariés, on a fait des compromis quant à l’éducation de nos enfants respectifs… Tout allait bien… Jusqu’au jour où il a décidé de " reprendre sa pièce ". Et à partir de là, je ne me suis plus sentie chez moi.