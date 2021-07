Les clés pour sortir de l'emprise et se reconstruire

Qu’elle soit familiale, amoureuse, amicale ou bien professionnelle, l’emprise s’avère sournoise, subtile et dévastatrice. Mais, une fois que vous en aurez compris les mécanismes et que vous aurez identifié les outils utilisés par les manipulateurs, vous ne tomberez plus dans le piège. Invitée : Julie Arcoulin, consultante, auteure, conférencière et formatrice.

Elle est sournoise et souvent dévastatrice. L'emprise touche tous les domaines de la vie: qu’elle soit familiale, amoureuse, amicale ou professionnelle. Partout, elle peut s'inviter. D'où l'importance de vite la repérer.

Il faut le savoir, l'emprise fonctionne selon des mécanismes qui, une fois compris, peuvent permettre de s'en dégager. Comment? En identifiant les outils utilisés par les manipulateurs. Et ceux-ci, la thérapeute optimiste et engagée, Julie Arcoulin, les connaît bien. Elle en parle dans son livre "Sortir de l'emprise et se reconstruire". L'occasion de voir avec elle les clés possibles et les solutions concrètes pour sortir du piège de l'emprise et se reconnecter à soi.

Les premières questions à se poser

Comment sait-on qu'on est sous emprise ? Quels sont les différentes étapes de la reconstruction ? Comment récupérer assez d’énergie pour avancer ? Voilà les premières pistes pour aller de l'avant, pour cerner ce qu'on vit, pour ne pas tomber dans le piège ou en sortir.

Le fonctionnement de l'emprise

En général, il existe trois phases à la manipulation. 1. La lune de miel C'est le moment le plus doux. On est séduit par les promesses du manipulateur ou de la manipulatrice. On y croit. On espère. 2. La dévalorisation Cela commence tout doucement par un mot désagréable, un regard désapprobateur. Ce qui peut surprendre au début car c'est souvent fait sur le ton de l'humour. "Oh, mais c'est pour rigoler". Alors on laisse passer parce qu'on ne voudrait pas avoir l'impression de ne pas être drôle. Un moment critique car le manipulateur sait qu'il y a une faille à exploiter. Il peut alors utiliser d'autres techniques comme la culpabilisation, le conditionnement, les jeux psychologiques... 3. L'isolement C'est l'ultime étape. La victime est complètement sous emprise. L'autre a fait le ménage dans les amis (de manière volontaire ou non). Car la peur de passer pour une personne faible auprès de l'entourage peut aussi amener la victime à s'isoler toute seule et à dépendre entièrement de celui ou celle qui la manipule. Engrenage malheureux dont il faut se sortir à tout prix.

Qui peut être manipulé ?

L'intérêt du livre, c'est aussi sa diversité de témoignages. Tous plus forts les uns que les autres car ils montrent bien que ça peut arriver à tout le monde. Attention donc aux a prioris. On n'est pas manipulé parce qu'on le veut bien ou parce qu'on est faible. La preuve avec Christian, un éducateur spécialisé. "J''ai été manipulé par un ami d’enfance et une infirmière au travail. L’emprise vous démolit ! En plus, les manipulateurs sont champions du monde pour tourner à haute vitesse dans le triangle dramatique ! Ils ont un bon système de renseignement sur tout et sont également doués d'un sixième sens". De quoi se prendre la tête. Et c'est justement ce que la victime va faire. Car elle est souvent d'un niveau intellectuel élevé, habituée à réfléchir beaucoup et dotée d'un seuil de tolérance élevé. Elle accepte beaucoup, trop, souvent par empathie.

Comment se libérer?

Avant toute chose, il faut pouvoir identifier ce que l'on vit. Quelle est la forme d'emprise qui nous concerne? Comment s'est-elle mise en place? Sur quoi joue le manipulateur (c'est bien de l'observer)? Le sentiment de culpabilité? La honte? Tout cela, il faut l'analyser pour pouvoir le dépasser. La prise de conscience est fondamentale. Ensuite, il est important de ne pas s'en vouloir, de ne pas se dire "je l'ai bien cherché" ou "comment ai-je fait pour accepter tout ça". Le manipulé n'est pas responsable de ce qui lui arrive. Ce n'est pas de sa faute. Et cela, il faut se le répéter. Chaque jour. Comme un mantra. Car on le mérite. On a le droit de revenir à la vie, de sourire et de croire en soi.

Changer d'attitude

Une fois qu'on a ouvert les yeux, certains changements sont nécessaires. 1. Ecouter le manipulateur ou la manipulatrice sans commenter ou réagir à ses propos. Ne pas se sentir concernée. Agir comme un spectateur. 2. Renoncer à vouloir être compris. Le manipulateur n'en a rien à faire des émotions ou des pensées de sa victime. Communiquer avec lui est peine perdue car il n'admettra jamais ses torts. 3. Se respecter. Il faut penser à soi et ce n'est pas égoïste. Aller vers ce qui fait du bien. Sourire à la vie et s'affirmer. Prendre sa place. Oser rompre. La première relation importante, c'est celle qu'on a avec soi-même.

© Tous droits réservés Julie Arcoulin est consultante, auteure, conférencière et formatrice. Son livre: "Sortir de l'emprise et se reconstruire - Manuel pratique pour se libérer de la manipulation".

