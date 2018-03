Les bordéliques et les maniaques !

Etes-vous du genre à laisser traîner vos revues et vos vêtements ou une inconditionnelle du classement et du ménage ? Vaut-il mieux être bordélique ou maniaque ? Le désordre a mauvaise presse, il est souvent pris pour un signe de faiblesse. La maniaquerie est mieux vue ! Depuis quelques années, on assiste à une grande vague du rangement. Laquelle de ces deux attitudes vous pose le plus de soucis ? Qu’excusez-vous le plus au bureau ? Parlons-en avec Christelle Gilquin.