On y est… 2020 a jailli de tous ses éclats, le cap est franchi et s’accompagne comme de coutume de 1001 promesses et bonnes résolutions à venir – avenir.

Pour notre Experte du jour, il convient davantage de parler de "décisions" plutôt que de "résolutions". La résolution semble contenir une certaine "Ré-signation" alors que le mot "décision" évoque davantage le début de quelque chose, le demain, le devoir… On est plus dans l’action.

Le printemps se prête à la renaissance, c’est le moment où la nature se réveille, la lumière jaillit, on peut alors envisager de démarrer ses projets, cela a plus de sens, de force.

En hiver, les décisions se prennent lentement, elles doivent mûrir, parcourir leur chemin progressivement. Tout comme la nature, on est en mode REPOS. En automne déjà on se délestait de l’inutile, en hiver le repos est d’or . Pourquoi aller contre nature ? Prendre des décisions en cette période est contre productif, c’est du contre-sens.

Et donc OUI, on se met sur PAUSE nous y compris.

88% des résolutions seraient vouées à l’oubli

Les bonnes résolutions en janvier… Ça ne sert à rien ! - © Fokusiert - Getty Images/iStockphoto

La coutume occidentale qui nous invite donc à prendre de bonnes résolutions en ce début d’année est tout à fait contre productive. Or, il ne faut pas forcer le destin, il n’est pas bénéfique de s’imposer un changement quand on n’est pas prêt, quand le moment n’est pas propice pour se faire. Cela nous met tout simplement sous pression, rien de plus.

Une étude Universitaire de Bristol réalisée en 2007 met d’ailleurs en évidence le non sens de cette coutume occidentale.

Sur 100% des résolutions prises en janvier, 88% d’entre elles seront abandonnées… C.Q.F.D. !

Et donc en hiver, on fait son gras, on se met sur PAUSE et surtout on suit son rythme naturel, on respecte nos besoins primaires, on se met en mode repos, on ne se met pas la pression, on se respecte tout simplement.

Voilà la véritable bonne "décision" à considérer du bon côté !