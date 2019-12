Les bienfaits du shiatsu pour perdre du poids

Sylvie HONORE // On s’intéresse ce mercredi à des méthodes d’accompagnement pour ces personnes qui se lancent dans un objectif de perte de poids… En tant que pratiquante de cette belle technique qu’est le shiatsu , Bénédicte Morelle accompagne des personnes en effet parce que Oui, la prise de poids est liée en thérapie énergétique à un blocage psycho-émotionnel-physico-énergétique; l'accompagnement vise à identifier quel organe, croyance (parfois celle de sa mère...), émotion ou trauma physique à la cause serait à mettre en conscience; pour réguler l'organisme, proposer un nouveau choix et libérer ce qui peut l'être. La séance peut être orientée dans ce sens.

On vous accompagne pour perdre du poids ! - La vie du bon côté - 11/12/2019

Le Shiatsu est une pratique corporelle qui vient du Japon. " Shi " signifie " doigts ", " atsu ", pression. C’est en effet avec ses doigts, et particulièrement avec ses pouces, que le praticien effectue des pressions – plus ou moins appuyées et plus ou moins longues – tout le long des méridiens, canaux invisibles dans lesquels circule l’énergie. Le shiatsu a été reconnu au Japon comme médecine à part entière en 1954. Le toucher et l'harmonisation en shiatsu permet de rééquilibrer les circulations énergétiques dans nos méridiens ; permettant ainsi de préserver la santé tant physique qu'émotionnelle et psychique du receveur. La séance se déroule dans le calme et le respect et la personne reste habillée. Le shiatsu a fait son entrée dans les centres de bien-être de plusieurs hôpitaux, en oncologie notamment.