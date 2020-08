Les bassins de flottaison pour femmes enceintes

Claire Denis, notre invitée, nous fait découvrir les bassins de flottaison. Une expérience qui offre de nombreux bienfaits émotionnels, mentaux, créatifs et physiques et recommandé aux femmes enceintes pour les soulager et les détendre.

Bassin de flottaison - La vie du bon côté - 27/08/2020 Claire Denis, notre invitée, nous fait découvrir les bassins de flottaison. Une expérience qui offre de nombreux bienfaits émotionnels, mentaux, créatifs et physiques et recommandé aux femmes enceintes pour les soulager et les détendre.

Plus

La flottaison, qu'est-ce que c'est ?

La flottaison est une technique de relaxation découverte aux Etats-Unis dans les années 50 par le neurosientifique John Lilly. Imaginez un cocon à l'atmosphère tamisée dans lequel vous flottez et ne ressentez plus la gravité. A l'intérieur, une eau saturée en sel de magnésium vous permet de flotter sans effort. La flottaison offre une gamme variée d'avantages, qu'ils soient émotionnels, mentaux, créatifs et physiques.

Quels sont les bienfaits des bassins de flottaison ?

Les bénéfices physiques La flottaison est utile pour : - Soulager les courbatures et les douleurs musculaires - Diminuer les douleurs chroniques - Faciliter la récupération physique des sportifs - Lutter contre l’inflammation - Aider à l’élimination des toxines - Réduire les insomnies , - Absorption du magnésium nécessaire au corps - Reminéraliser du corps - Soulager les femmes enceintes Bénéfices mentaux & émotionnels La flottaison a fait ses preuves pour les personnes souffrant d’anxiété, de stress ou de dépression. L’expérience d’isolation sensorielle, combinée à un temps en solitaire et aux propriétés offertes par le sel d’Epsom, permettent une introspection et un accès à la méditation facilité. Elle permet aussi de faciliter le sommeil et l’endormissement. Bénéfices créatifs L’absence de contact avec l’extérieur où aucun bruit parasite n’interfère, laisse toute la place à vos pensées créatives, stimule votre créativité et vous accompagne vers un état méditatif. Mis au repos forcé, le cerveau n’est plus distrait par les stimuli extérieurs et facilite l’état de méditation et d’introspection. Un voyage individuel de compréhension vers soi et de régénération. Ce sentiment d’apesanteur, de soulagement des articulations et des muscles douloureux, flotter durant une grossesse est une énorme source de relaxation pour les futures mères.

Infos pratiques :

Claire Denis gère avec son frère François le centre Sea of Clouds. 9 ans d'expérience dans le milieu artistique en France et Belgique. Contacts presse, "posts", "stories" et communication, c'est elle la plume de Sea of Clouds. ​Si vous avez 15 min, elle vous expliquera ce qu'est l'expérience Sea of Clouds et ses bienfaits. Situé en plein coeur des Marolles, rue Haute 180 à 1000 Bruxelles Sea of Clouds, un centre de flottaison et d'expérience sensorielle qui s'étend sur 180 mètres carrés

