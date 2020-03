Les bains de forêt pour améliorer sa santé

Sylvie HONORE // Avoir une alimentation saine, mener une vie moins stressante, bouger, faire du sport… Sont des prescriptions données en général aux personnes souffrant de maladies chroniques. Ce qui est moins courant, c’est de conseiller à ces personnes d’aller « s’immerger » en forêt, et plus précisément de prendre des « bains de forêt »...

Des bains de forêt pour améliorer la santé - La vie du bon côté - 09/03/2020 Sylvie HONORE // Avoir une alimentation saine, mener une vie moins stressante, bouger, faire du sport… Sont des prescriptions données en général aux personnes souffrant de maladies chroniques. Ce qui est moins courant, c’est de conseiller à ces personnes d’aller « s’immerger » en forêt, et plus précisément de prendre des « bains de forêt »...

Parce que la nature rayonne et est source de vie, elle nous passionne, elle nous inspire, elle s’offre à nous tel un cadeau pour qui sait la respecter, la considérer et l’accueillir. Apprendre à collaborer avec la terre est le germe qui fleurira dans l’ensemble des podcasts La vie du bon côté que nous propose Sylvie Honoré entourée de nombreux experts en la matière. Et ce jour, si l’on prenait un bain de forêt ?, et si on se baignait dans toute cette ardeur et ce vivier de ressourcement en ce joyau de verdure ? C’est l’invitation que nous fait Nolwenn Lecuyer ; guide en bains de forêt, certifiée en sylvothérapie. Nolwenn est guide de "passages de vie" avec l’aide de la forêt et de ses bienfaits, comme elle se plaît à le souligner, parce que oui c’est prouvé, ces immersions en forêt peuvent véritablement améliorer notre santé. Il s’agit même d’une véritable thérapie, douce, née au Japon dans les années 80.

Les bains de forêt, leur véritable nature CYCLE « AUTOUR DE L’ARBRE » - © CYCLE « AUTOUR DE L’ARBRE » Le bain de forêt concerne tout ce qui nous enveloppe en forêt, c’est un REFUGE. Au Japon, là où la modernité a très vite gagné du terrain, on invite tout un chacun à se reconnecter à la forêt. C’est un programme de santé à part entière avec des résultats positifs et scientifiquement prouvés. Des recherches mondiales attestent de ces bienfaits de la forêt et de la nature et de leur importance capitale. Les bains de forêt en Belgique On parlera davantage de "sylvothérapie", c’est se soigner par la forêt. Il existe la sylvothérapie Japonaise, c’est une certaine façon d’être en forêt et il y a la sylvothérapie plus générale durant laquelle on peut aussi pratiquer du yoga, de la méditation,… Les marches en forêt que nous propose Nolwenn sont des marches lentes, très lentes. On parcourt de 1,5 à 3 kms en groupe. On chemine en silence, ça permet d’éveiller les sens et de se reconnecter à soi, à la nature. On peut ensuite échanger, partager nos ressentis respectifs. On privilégie l’éveil des sens, on ferme les yeux, on pose une main sur un arbre et on s’ouvre à ce contact qui se passe avec cet arbre. On se centre véritablement sur cette profusion de sens. Les bienfaits sur la santé sont avérés tant au niveau physiologique que psychologique.

Terre et conscience Les bains de forêt pour se reconnecter à SOI - © www.JamesPhotography.com.au - Getty Images Le temps de l’arbre est arrivé ! L’association Terre et conscience lance "le cycle autour de l’arbre" pour revisiter notre lien à l’arbre. L’arbre est à l’image du monde : à la fois il nous tire vers les profondeurs obscures et dépouillées, et, dans le même temps il nous invite à une élévation lumineuse et vivifiante. Certaines voix s’élèvent pour alerter et partager leur inquiétude au sujet de la déconnexion grandissante de l’humain vis-à-vis de la nature, de la ruralité et des arbres.



Or, les arbres font partie intégrante de la vie humaine et ce, depuis la nuit des temps. Ils nous fournissent l’oxygène que nous respirons et le bois que nous utilisons pour des usages multiples et indispensables. Ils sont les gestionnaires du cycle de l’eau, des minéraux et du carbone, tout en protégeant les sols de l’érosion. Dans la forêt, ils abritent une biodiversité riche, variée et parfois unique et constituent depuis des millénaires et encore aujourd’hui l’environnement de vie de communautés indigènes.



Au-delà de ces bienfaits matériels, l’arbre nous offre ressourcement et santé. Il est une source d’inspiration artistique et symbolique, et par son altérité, nous renvoie à notre humanité. Ramener la forêt, la nature au centre des priorités pour l’équilibre humain Les bienfaits de la nature sont largement démontrés et notamment pour des maux comme la dépression, le stress, le diabète, pour raviver son système immunitaire aussi. En Ecosse et en Allemagne par exemple, les médecins prescrivent ces bains de forêt pour booster notre capital santé. Plus d’infos sur "Le cycle autour de l’arbre"

Une connexion au naturel Les bains de forêt pour se reconnecter à SOI - © Tous droits réservés Nous sommes tous hyperconnecté aux machines, aux écrans. Or, on devrait se reconnecter à la nature et la respecter aussi. Retrouver cette connexion qu’on a avec elle est essentiel car on est des hommes, des femmes des forêts ne l’oublions pas. C’est pour cela que cela nous fait tant de bien, là sont nos RACINES. On n’est pas fait pour vivre en ville au départ ! On a toujours vécu auprès de la nature et cette déconnexion nous amène énormément de problèmes, c’est une réalité. Réinscrire la nature dans la santé, une priorité. Shinrin Yoku is good for you ! Ou comment des "bains de forêt" peuvent améliorer votre santé. Par Nolwenn Lécuyer.

