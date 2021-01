Les arbres remarquables, beautés et sagesses du monde

C’est un arbre qui est remarqué et qui, de par sa rareté, ses dimensions, son âge et sa position, relève du patrimoine. En Wallonie, 25.000 sont repris dans un inventaire régional des arbres remarquables. Malheureusement, ce patrimoine vivant a subi de plein fouet l’extension de l’habitat. Pour endiguer le phénomène de déboisement, la promotion du patrimoine et la plantation d’arbres jeunes (destinés à perpétuer l’héritage des anciens) sont nécessaires.

Il faut savoir que les arbres sont nos meilleurs alliés dans la protection du climat. Ils protègent notre avenir. Or, ils n’ont pas de défenseurs. Ou si peu… Louis Maraite est l’un d’eux : " Je me préoccupe surtout des arbres en ville. Ils sont vraiment très importants. Je pense aux îlots de chaleur où l’on constate une différence de 8 à 15 degrés grâce à eux ". Ce n’est pas rien et cela montre bien qu’on ne peut pas ne pas s’y intéresser. Les arbres méritent une protection particulière. " Mon objectif est de confronter cette diminution de protection avec une augmentation de l’importance de l’arbre dans la lutte contre le réchauffement climatique. Il faudrait que le politique fasse de même ". En attendant, Louis Maraite sème au vent ce qu’il peut pour conscientiser le public. " Nous avons une grande diversité d’arbres en Belgique et certains supportent plus mal que d’autres le réchauffement climatique. Résultat, aujourd’hui, on récupère les graines de toutes ces espèces et on essaie de transformer la forêt wallonne… On sait qu’il y a déjà eu des changements climatiques dans le passé mais aujourd’hui, ça va trop vite. Il faut permettre aux arbres de s’adapter ".

Où se procurer " L’Almanarbre " ?

Vente directe sur le site de Now Future Éditions